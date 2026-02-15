המפכ"ל על תקיפת החיילות בבני ברק: "חצו כל גבול, נבוא חשבון"

המפכ"ל המשטרה גינה בחריפות את אירועי האלימות בבני ברק ואמר כי המתפרעים "חצו כל גבול". לדבריו, "פורעי החוק ביצעו מעשים חמורים המהווים פגיעה בסמלי שלטון החוק וכללו אלימות נגד כוחות ביטחון"

מפכ״ל המשטרה הגיב בחומרה לאירועי האלימות שהתרחשו היום (ראשון) בבני ברק, במהלכם הותקפו שתי חיילות וחולצו על ידי כוחות המשטרה, לצד נזק שנגרם לרכוש משטרתי.

בהודעתו אמר המפכ״ל כי הוא "מגנה מכל ובכל את ההתפרעות האלימה", והוסיף כי המתפרעים "חצו כל גבול". לדבריו, "פורעי החוק ביצעו מעשים חמורים המהווים פגיעה בסמלי שלטון החוק וכללו אלימות נגד כוחות ביטחון, גרימת נזק והפיכת ניידת ושריפת אופנוע משטרתיים. אני מצדיע לשוטרים על נחישותם ופעילותם המהירה לחילוץ החיילות".

עוד ציין כי הנחה "לבצע את מעצרם של פורעי החוק ולמצות עמם את הדין״, וכי עד כה נעצרו 12 מפירי סדר. המפכ"ל הדגיש כי "נבוא חשבון עם כל המעורבים. אנו מדינת חוק ולא נאפשר התנהגות בריונית במדינתנו".

מוקדם יותר נמסר מהמשטרה כי במוקד התקבל דיווח על התגודדות פורעי חוק סביב שתי חיילות שהגיעו לפעילות רווחתית במסגרת תפקידן. כוחות שהוזעקו למקום חילצו את החיילות, ובמהלך האירוע התעמתו מפרי הסדר עם השוטרים וגרמו נזק לניידת משטרה ולאופנוע משטרתי. האירוע הושג בשליטה.