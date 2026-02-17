נשקים, רקטה ומטען: צה"ל איתר מצבור אמל"ח של מחבלי חמאס

כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 בפיקוד אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול לחיסול מחבלים, להשמדת תשתיות תת-קרקעיות ולטיהור מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה בהתאם להסכם.

אתמול (שני), במהלך פעילות להשמדת תשתית תת-קרקעית במרחב, כוחות צה"ל איתרו מצבור אמצעי לחימה שנועדו לשמש את מחבלי חמאס מחטיבת רפיח ובו מספר רב של נשקים, רקטה מסוג RPG ומטען שיועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

דובר צה"ל מסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול על מנת לחסל את המחבלים השוהים בתוואים במרחב, ישארו פרוסים בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.