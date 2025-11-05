מחסן אמל"ח של ארגון הטרור חמאס אותר בלב שכונת שג’אעיה מעבר לקו הצהוב. המחסן שימש את ארגון הטרור לאחסון אמצעי לחימה, מטעני חבלה ורקטות תוך ניצול האוכלוסייה האזרחית לצרכי טרור.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
כוחות אוגדה 252 שפועלים בשכונת שג'אעיה שבצפון רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב, איתרו את מחסן אמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס.
מצה"ל נמסר: "ארגון הטרור חמאס ממשיך לבצע פעולות טרור תוך שימוש ציני של האוכלוסייה האזרחית. כוחות צה”ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב הקו הצהוב להסרת כל איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים