דרמה בלב כפר סבא: מחבל משוחרר מעסקת שליט נעצר בקניון

ערנות של מאבטח ופעילות נחושה של שוטרי תחנת כפר סבא מנעו אירוע חמור: מחבל משוחרר, תושב עזה, נעצר לאחר מרדף בפתח מרכז הקניות. כתב אישום חמור הוגש גם נגד תושב העיר שהסיע אותו

הבוקר (שלישי) הותר לפרסום כי שוטרי מחוז מרכז מתחנת כפר סבא סיכלו סכנה פוטנציאלית משמעותית בלב העיר. האירוע החל לפני כשבוע, כאשר מאבטח בקניון G בכפר סבא זיהה דמות חשודה המנסה להיכנס למתחם. דיווח מיידי הועבר למשטרה, ותוך דקות ספורות הגיעו כוחות למקום.

עם הגעת השוטרים, החל החשוד בניסיון הימלטות. לאחר מרדף קצר ועיקש, הצליחו השוטרים להשתלט על החשוד ולעצור אותו. בבדיקת זהותו התגלה הממצא המדאיג: מדובר בתושב עזה, מחבל ששוחרר בעבר במסגרת "עסקת שליט", השוהה בישראל בניגוד לחוק.

דוברות המשטרה

במקביל למעצרו של השוהה הבלתי חוקי, חוקרי תחנת כפר סבא לא הרפו מהתיק ופתחו בפעולות חקירה מאומצות במטרה לאתר את מי שסייע לו. המאמצים נשאו פרי עם מעצרו של תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו, החשוד כי הסיע את המחבל המשוחרר אל הקניון.

עם סיומה של חקירה מקיפה ומהירה, הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז מרכז כתבי אישום חמורים נגד השניים. לצד כתבי האישום, הוגשה בקשה למעצרם של החשודים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.