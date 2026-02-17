הח"כ מהאופוזיציה נגד בנט: "אלה המנדטים שלנו"

הקרב על הנהגת האופוזיציה עולה מדרגה: יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ח"כ מיקי לוי, התייחס היום (ב') בראיון לרדיו 103fm למתיחות הגוברת בתוך "גוש השינוי" ולזעקת ה'געוולד' של יאיר לפיד נוכח הירידה בסקרים. לוי הבהיר כי המאבקים הפנימיים עלולים להוביל להפסד הגוש כולו בבחירות.

"אנחנו לא מיואשים, אנחנו מתריעים", הצהיר לוי. "נוצר מצב מדהים של מאבק קולות בתוך הגוש הליברלי במקום להיאבק בממשלת החורבן. יש סכנה ממשית שהגוש לא יקים את הממשלה הבאה אם נמשיך בדרך הזאת".

"בנט בא ממקום מסוים עם תפיסת עולם מסוימת"

עיקר הביקורת של לוי הופנתה כלפי נפתלי בנט, השותף להקמת ממשלת השינוי, שזוכה לעדנה בסקרים האחרונים. לוי טען כי ההתחזקות של בנט מגיעה על חשבון "יש עתיד" ומהווה סיכון עבור אלו השואפים להחליף את נתניהו.

"המנדטים שיש לבנט זה לא טבעי, אלו מנדטים של יש עתיד שעברו לשם", טען לוי. "צריך לשים את זה על השולחן: בנט היה מנכ"ל מועצת יש"ע, הוא בא ממקום מסוים עם תפיסת עולם מסוימת. בנט חזק מדי יכול ללכת עם הליכוד". לוי הזכיר כי ממשלת השינוי נפלה בסופו של דבר בגלל חברי כנסת ממפלגתו של בנט שבחרו בדרך אחרת.

"רק מרכז יכול לחבר את הקצוות"

לוי המשיך והדגיש כי רק יאיר לפיד הוכיח יכולת "לתפור" קואליציות מורכבות, כולל ממשלה עם 17 מנדטים בלבד. בדבריו, הוא עקץ גם את ראש מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן: "אני ידיד של יאיר גולן, אבל האם השמאל הרדיקלי יכול לחבר גם את הקצוות מהימין? רק מרכז יכול לחבר את שני הקצוות, ויש עתיד היא מפלגת מרכז".

לסיכום, ביקש לוי להזכיר לבוחרים מי נמצא כרגע בחזית המאבק הפרלמנטרי: "אנחנו נמצאים בכנסת, לא בנט ולא יאיר גולן. אנחנו מנהלים את המערכה יום אחר יום. מי יושב בשעה תשע בלילה בכנסת ונלחם? יש עתיד. אם לא נהיה מספיק חזקים, לא יהיה אופק למדינה הזאת".