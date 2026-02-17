מפתיע: המקום הראשון בו ביקר רב העיר באר שבע החדש

על רקע הבחירה הסוערת והעתירות לבג"ץ, רבה החדש של העיר באר שבע, הרב אברהם דרעי, החליט לערוך את ביקורו הראשון בתפקיד במקום מפתיע

בזמן שבמסדרונות העירייה ובבתי הכנסת בבאר שבע עוד עוסקים בדרמה הפוליטית שהובילה לבחירתו של הרב אברהם דרעי לרב העיר ברוב של קול אחד בלבד, בשטח החלו אמש (ב') להיבנות הגשרים הראשונים. הרב דרעי בחר לפתוח את כהונתו הציבורית דווקא בישיבת ההסדר "באר התחיה", סמל של הציונות הדתית בבירת הנגב, במעמד שכולו אחדות תורנית.

הסיבה למפגש המפתיע הייתה סיום הכשרה ייחודית של רבנים מטעם מכון פוע"ה בדיני טהרה ורפואה. מדובר ביוזמה שאיחדה שתי קבוצות: אברכי הכולל החרדי של הרב דרעי ואברכי ישיבת ההסדר. שתי הקבוצות למדו במקביל את אותה התוכנית של המכון המזוהה עם הציונות הדתית, והחליטו לקיים טקס סיום מאוחד תחת קורת גג אחת.

"באר שממנה ישקו כל העדרים"

במהלך האירוע, הפתיע הרב דרעי בברכה חמה ומפורשת לישיבת ההסדר ולדרכה. "ברוך השם, יש לנו כאן באר בעיר באר שבע, והיא 'באר התחיה' שממנה ישקו כל העדרים", אמר הרב בהתלהבות. הרב שיבח את המודל של הישיבה המשלב תורה ושירות צבאי: "אשריכם ואשרי חלקכם, בחורים רציניים שבאים ללמוד ולשלב את הלימוד ביחד עם הגיוס. זוהי אבן שואבת לבחורים נפלאים".

לצד הברכות, נשא הרב דרעי נאום הלכתי מעמיק בו התייחס לכובד האחריות ההלכתית המוטלת על כתפי הרבנים החדשים. "הפוסק בהלכות כאלו הולך על חבל דק," הזהיר הרב, והדגיש את חובת ה"מתינות בדין". הוא שיתף את הנוכחים במסורת הפסיקה של גדולי ההוראה, וביקש להעביר את האחריות הזו לדור הבא של מורי ההוראה בעיר.

צילום: ישיבת באר התחיה

"תיקון למתחים סביב הנשיאה בנטל"

הגעתו של הרב לישיבת הסדר ודברי השבח שנשא אינם עניין של מה בכך, במיוחד לאור המתחים הפוליטיים שליוו את בחירתו. "היו כאן הרבה פוליטיקות, ואת הרב דרעי פגשתי היום לראשונה", הודה בגלוי ראש ישיבת באר התחיה, הרב יוני הראש. "אבל הבשורה הגדולה היא שדווקא סביב לימוד ההלכה מצאנו שפה משותפת. העובדה שהציבור החרדי מבקש ללמוד ממכון ציוני-דתי כמו פוע"ה היא הוכחה שאפשר וצריך לפעול יחד".

הרב הראש ציין כי האירוע מהווה תיקון מסוים למתחים הלאומיים שנוצרו בזמן המלחמה סביב סוגיית הנשיאה בנטל. "כאן בבאר שבע, אברכים חרדים ודתיים-לאומיים לומדים יחד את אותן הסוגיות. הגעתו של הרב דרעי היא אמירה חשובה על החיבור לעיר ולכלל הקהלים בה".

האירוע, בו השתתפו גם ראש מכון פוע"ה הרב מנחם בורשטיין וסגן ראש העיר הרב שמעון טובול, סימן את סיומה של תקופת המתנה דרוכה בעיר. בעוד ההליך המשפטי בבג"ץ נגד המינוי עדיין נמשך, נראה כי בשטח בחר הרב דרעי להשקיע את מאמציו הראשונים דווקא ביצירת שותפות אמיצה עם המגזר הדתי-לאומי ובחיזוק מוסדות התורה המקומיים.