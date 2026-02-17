רבני השומרון מציבים קווים אדומים להתיישבות: "מתנגדים לאלימות"

על רקע האתגרים הביטחוניים והמדיניים, יוצאים היום (ג') בכירי רבני השומרון בקריאה פומבית המשלבת גיבוי חסר פשרות להתיישבות הצעירה לצד הדרכה רוחנית ומשמעתית ברורה. בגילוי דעת מיוחד, עליו חתומים צמרת רבני הציונות הדתית באזור, הם מגדירים את הקמת החוות והנקודות החדשות כמימוש בפועל של גאולת הארץ, אך מציבים קווים אדומים נגד פעולות עצמאיות או אלימות.

על גילוי הדעת חתומים, לצד רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה הרב אליקים לבנון, גם הרבנים: הרב דוד דודקביץ' (יצהר), הרב אליעזר מלמד (הר ברכה), הרב משה אודס (צופים), הרב אוריאל גנזל (רבבה), הרב נריה טייץ (פדואל), הרב אהרון כהן (יקיר), הרב דניאל לונצר (איתמר), הרב שמעון רוזנצויג (כפר תפוח) והרב דניאל שרשבסקי (רחלים).

"החלוצים מרחיבים את השליטה על שטחי ארצנו"

במכתבם, מחזקים הרבנים את ידי המתיישבים המקימים עשרות חוות ונקודות התיישבות הפזורות בשטח. "אנו מחזקים את ידי החלוצים המרחיבים את האחיזה והשליטה על שטחי ארצנו ומממשים בפועל את גאולתנו", כתבו הרבנים וקראו לציבור הרחב לסייע למפעל זה בתמיכה ממונית, בשמירות ובביקורים.

צילום: המכתב המלא

לצד החיזוק, הרבנים מדגישים את חשיבות הסדר והתיאום: כל הקמת חווה או גבעה חדשה צריכה להתבצע בתיאום והסכמה עם הוועדה האזורית האמונה על כך. כמו כן, הם מדגישים את הצורך בשיתוף פעולה עם גורמי הצבא והממשל, מתוך תפיסה שהחוות הן חלק בלתי נפרד ממערך הביטחון האזורי.

קו אדום לאלימות: "לפנות לצה"ל ולמועצה"

פרק נרחב בגילוי הדעת מוקדש להתמודדות עם חיכוכים בשטח. הרבנים יוצאים בצורה נחרצת נגד מעשי אלימות, אותם הם מגדירים כ"פעולות שליליות" של גורמים המנצלים את מפעל ההתיישבות למניעים זרים.

"מציאות החיים בגבעות ובחוות יכולה להכיל חיכוכים מורכבים", כותבים הרבנים, "אך אם חלילה פורעים מנסים לפעול כנגד נקודות ההתיישבות, אין לנהוג באלימות מכל סוג שהוא, אלא להתקשר לכוחות הביטחון או למועצה על מנת לטפל באירוע. אנו מתנגדים לאלימות מכל סוג שהוא".

הרבנים אף מתריעים כי אירועים חריגים משמשים כדלק ל"קמפיין אלימות המתנחלים" הממומן על ידי גורמי שמאל קיצוני: "קמפיין זה פוגע בשמנו בעולם ומסכן את כלל מפעל החוות. יש לדרוש מהגורמים האלימים לנהוג באחריות או להרחיקם מההתיישבות".

דגן: "בניין הארץ בצורה נחושה וערכית"

הרב דוד דודקביץ' הוסיף קריאה למערכת הביטחון לפעול בתקיפות מול התקפות של ערבים ואנרכיסטים נגד רועי צאן יהודים, וכן התייחס למקרים שבהם אנשי ביטחון פעלו בצורה מסכנת חיים מול נערים בשטח.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, חיזק את ידי הרבנים וסיכם: "ישוב הארץ זו המשימה של דורנו. בניין הארץ צריך להיעשות בצורה נחושה, מקצועית וערכית. אני קורא לכולם להמשיך להגיע ולסייע למתיישבים המסורים באחריות ובתיאום מלא. בעזרת השם ננצח למען עם ישראל ומדינת ישראל".