חודשים אחרי שפנה לשר הביטחון בבקשה לשנות את שם יחידת 'מתאם הפעולות בשטחים' ל'מתאם הפעולות ביו"ש', יוסי דגן קרא לשר להורות במיידי על תיקון: "צה"ל לא יכול להשתמש בשם השקרי הזה"

חודשים לאחר ששיגר בקשה רשמית לשר הביטחון לשינוי שמה של יחידת "מתאם פעולות הממשלה בשטחים" (מתפ"ש), ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קרא היום (ראשון) לשר הבטחון ישראל כ"ץ להורות לצה"ל לשנות את השם ולתקן את העיוות. בדבריו דגן ציין כי צה"ל ממשיך להשתמש במינוח הזר והפוליטי "שטחים", תוך התעלמות מהחלטה הרשמית של ועדת השמות הממשלתית כי שם האזור "יהודה ושומרון", והוא קורא כאמור לשר הבטחון להורות על תיקון מיידי של העניין.

במכתב ששלח דגן לפני חצי שנה הוא ציין כי בשנת 1968 קבעה ועדת השמות הממשלתית כי שמו הרשמי של האזור הוא "יהודה ושומרון". למרות זאת, יחידות צה"ל ומשרד הביטחון ממשיכות להשתמש במושג "השטחים", מונח שלטענת דגן משרת את התעמולה האנטי ישראלית ומערב את הצבא בשיח פוליטי מובהק. "חצי שנה חלפה ואין מענה לדרישה בסיסית ומתבקשת כל כך" אמר דגן כעת. "העובדה שמשרד הביטחון וצה"ל נאחזים במונח 'שטחים' היא עוול מוסרי והיסטורי. המערכת הביטחונית מאמצת דה-פקטו את הנרטיב האנטי-ישראלי, במקום להוביל בקו לאומי וציוני זקוף. הגיעה העת שמדינת ישראל תפסיק לגמגם ותשמש דוגמה לעולם".

דגן התייחס לכך שבעשרים בתי נבחרים מקודם חוק בשיתוף מועצה אזורית שומרון לשימוש במושג יהודה ושומרון, וכינה את המצב בצה״ל "אבסורד". "בזמן שבארצות הברית מקודמת חקיקה רשמית בקונגרס ובעשרים בתי נבחרים המחייבת שימוש בשם 'יהודה ושומרון' במקום 'הגדה המערבית', דווקא אצלנו, בלב המדינה, מערכת הביטחון גוררת רגליים. אם הידידה הגדולה ביותר שלנו מבינה שזהו השם ההיסטורי והנכון, קל וחומר שמדינת ישראל חייבת ליישם זאת בשיח הרשמי שלה".

ראש המועצה הדגיש כי מדובר במהלך בעל משמעות ערכית ואסטרטגית, המבטא את מקומו של האזור בליבה של ארץ ישראל ובמרכז המורשת היהודית. לדבריו, "המשך השימוש במינוח 'שטחים' הוא מתן רוח גבית לאלו המבקשים לערער על זכותנו בארץ התנ"ך. זהו שינוי שלא דורש תקציבי ענק, אלא רק החלטה מנהיגותית פשוטה שמתקנת עיוות של עשורים".

בסיכום דבריו דגן הבהיר כי "מצופה משר הביטחון שיסיים עם הסאגה הזאת. יהודה ושומרון הם לא 'שטחים' – הם הבית שלנו".