בעקבות העלייה בשכר הממוצע, קצבאות אזרח ותיק והבטחת הכנסה יעלו בשיעור מתון יותר של 2.4%. כל הפרטים על הסכומים החדשים בביטוח הלאומי

ביטוח לאומי מפרסם שוב את גובה הקצבאות המעודכן לשנת 2026, המושפע מהצמדה למדד המחירים לצרכן ולשכר הממוצע במשק. העדכון המשמעותי ביותר מורגש בקרב מקבלי קצבאות הנכות, המוצמדות לשכר הממוצע שעלה בשיעור של 3.4%. קצבת נכות כללית בדרגת אי-כושר השתכרות מלאה תעמוד מעתה על 4,771 ש"ח, זאת לעומת 4,556 ש"ח בשנה הקודמת. נכים בעלי דרגת אי-כושר מלאה עם תוספת עבור בן או בת זוג יקבלו קצבה של 6,229 ש"ח.

גם קצבת שירותים מיוחדים וגמלת ילד נכה הושפעו מהעלייה בשכר הממוצע. קצבת שירותים מיוחדים ברמתה הגבוהה ביותר תעמוד על 9,126 ש"ח, בעוד שהתוספת למונשם תעלה ל-10,774 ש"ח. עבור ילד עם 100% נכות תשלום הקצבה יעלה ל-3,820 ש"ח, עלייה של 126 ש"ח לעומת השנה החולפת.

לעומת זאת, קצבאות המוצמדות למדד, כגון אזרח ותיק, שארים והבטחת הכנסה, יעלו בשיעור נמוך יותר של 2.4%. קצבת אזרח ותיק ליחיד תעלה לסכום של 1,838 ש"ח, ובתוספת ותק ביטוחי מקסימלית תגיע ל-2,757 ש"ח. יחיד עם בן זוג שאינו מקבל קצבה זו יקבל 2,762 ש"ח. בתחום הסיעוד, אדם ברמה הגבוהה ביותר שאינו מעסיק עובד זר יקבל 7,238 ש"ח, כאשר קצבאות אלו צפויות להתעדכן שוב באפריל עם עליית שכר המינימום.

לאחר הקפאה בשנת 2025, גם קצבאות הילדים ומענקי הלידה מתעדכנים השנה בהתאם למדד. הקצבה עבור הילד הראשון תעמוד על 173 ש"ח ועבור הילדים השני עד הרביעי על 219 ש"ח לכל ילד. מענק לידה עבור ילד ראשון יעלה ל-2,103 ש"ח, ומענק ליולדת תאומים יעמוד על 10,514 ש"ח. קצבת הבטחת הכנסה תעלה גם היא בעשרות שקלים בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי.

מהביטוח הלאומי נמסר כי ישנן קצבאות, דוגמת הבטחת הכנסה ואזרח ותיק, שצריכות להיות מיטיבות יותר לדעת הארגון. עוד נמסר כי יש לשמר את הזכאויות הקיימות של כלל הקצבאות שכן הן מבטיחות ביטחון כלכלי וסיוע לזכאים להן.