חיל הים ביצע תרגיל מיוחד עם ספינות הצי החמישי של ארצות הברית, לאחר שהגיע לאזור בימים האחרונים במסגרת הרחבת מארג ההגנה מפני איראן

לאחר הגעתה של משחתת אמריקאית אל חופי ישראל במהלך הימים האחרונים, חיל הים הישראלי והצי האמריקאי ביצעו תרגיל ימי משותף, שכלל משחתות אמריקאיות עם ספינות מלחמה ישראליות.

לאחר שבעולם מדווחים כי התיאום הביטחוני בין ישראל וארצות הברית עלה לרמה חסרת תקדים, הסימנים מתבטאים גם בשטח. חיל הים ביצע תרגיל ימי מיוחד עם ספינות הצי האמריקאי באזור.

ספינות מלחמה של חיל הים פעלו בשיתוף עם משחתות של הצי החמישי האמריקאי, במהלך הימים האחרונים הספינה האמריקאית עגנה אל חופי אילת במה שנראה כמו חלק ממארג ההגנה המתרחב של ארצות הברית באזור.

עוד באותו נושא איראן באזהרה חמורה: "תערכו למלחמה כוללת" 09:29 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אמש יצאה הספינה ממרחב אילת וכעת חושף חיל הים את התרגיל הימי, בחיל הים מדגישים את עליית המדרגה בתיאום בין הכוחות הלוחמים ובין שני הציים, והצבאות בכלל.