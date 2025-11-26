ראש העיר ראש העין השתתף היום בדיון מיוחד של הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת בנושא הליקויים בפינוי הפסולת ביו"ש: "תושבים שלנו נחנקים"

ראש העיר ראש העין השתתף היום (רביעי) בדיון מיוחד של הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת בנושא הליקויים בפינוי הפסולת ביהודה ושומרון והשריפות ביו"ש: "תושבים שלנו נחנקים".

הדיון כונס בעקבות דו"ח מבקר המדינה שחשף ליקויים חמורים בתחום פינוי הפסולת ביהודה ושומרון והשלכות ישירות על איכות האוויר ובריאות הציבור. על פי נתוני מתפ"ש, מאז חודש ספטמבר כובו כ-250 שריפות פסולת, אך היקף התופעה נותר גבוה ומסכן חיים. הוועדה דרשה לגבש תוכנית חירום לאומית, לחדד תחומי אחריות בין-משרדיים ולפעול ללא דיחוי.

בדיון הציג ראש העיר ראש העין רז שגיא תמונת מצב חמורה לגבי השריפות המתרחשות בשטחי C הסמוכים לבתי התושבים: "המשרפות מוקמות ממש על הגבול, בתוך שטחי אש שמול ראש העין. זה חלק מההשתלטות על השטח — לא שורפים בתוך הכפרים שלהם, שורפים לידנו. כך שטחי אש הפכו לאזור ללא פיקוח, ללא ריבונות וללא טיפול ובפועל למזבלה עצומה. העשן לא מכיר גדרות או קווים מדיניים, רק כיוון רוח. התושבים שלנו נחנקים".

שגיא הציע פתרון: "הפתרון איננו רק כיבוי, אלא פינוי. יש להשתמש בכספי המיסים הפלסטיניים כדי לרכוש מהם את הפסולת ולמנוע את הצתתה. כשפסולת הופכת לבעלת ערך, היא מפונה ולא נשרפת. זו הדרך היחידה לעצור את מעגל ההצתות. לצד הדברים, ראש העיר ראש העין התריע כי הסכנה הבריאותית כבר מורגשת: "אנחנו רואים נתונים על פגיעה בעוברים ועל נזקים בריאותיים קשים. אני לא מתכוון לעמוד מנגד. האחריות הלאומית חייבת להיות ברורה ויפה שעה אחת קודם.”

ראש העיר איים: "אם המדינה תחליט שהאחריות עליי, אני אדאג לטפל בשריפות. אבל זה לא ייגמר בחביבות. תושבי ראש העין זכאים לנשום אוויר נקי. יו"ר הוועדה, ח"כ אלון שוסטר: “המצב מתנהל ללא גורם אחראי, זו סכנה לאומית”. שוסטר התריע על פיצול סמכויות חריף בין הגופים השונים — המינהל האזרחי, המשרד להגנת הסביבה, משרד הביטחון, הרשויות והצבא, שמונע טיפול אפקטיבי".

הוועדה דרשה מהממשלה להציג בתוך חודש תוכנית עבודה סדורה. נציגי משרד מבקר המדינה הציגו עלייה חדה באתרי ההשלכה הפיראטיים ומצב חמור של תשתיות קיימות. מתפ"ש דיווח על צורך מיידי בתוספת תקציבית של 17 מיליון ש"ח לטובת אכיפה והמשך פעולות הכיבוי. נציגי שוהם, מודיעין, עמק חפר ועוד התריעו כי עשרות אלפי תושבים סובלים ממפגעי עשן והעלו דרישה לטיפול מערכתי.