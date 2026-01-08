על רקע קריאות האופוזיציה האיראנית להסלים הערב את המחאה, דווח על ניתוק הגישה לרשת האינטרנט ברחבי איראן – ככל הנראה כחלק ממהלך של המשטר להקשות על ארגון ההפגנות והפצת תיעודים

בדרך להסלמת המחאה? על רקע הקריאה של ארגוני האופוזיציה באיראן להחריף את המחאות הערב (חמישי), ארגון NetBlocks, אשר עוקב אחרי הגישה לאינטרנט ברחבי העולם, דיווחה על שיבושים חמורים בגישה לרשת באזורים רבים באיראן. על פי ההערכות, ייתכן שהמשטר ניתק את האינטרנט באזורים מסויימים, במטרה להקשות על ארגון המחאות והפצת תיעודים מהם.

לפי נתוני הארגון הבינלאומי, הגישה לאינטרנט במחוז כרמנאשה ירדה בשעות האחרונות ל-0 אחוזי פעילות – המהווה ניתוק מוחלט מהרשת. כרמנאשה נחשבת כמרכז ההפגנות באיראן, עם ההפגנות הכי משמעותיות לכל אורך 12 הימים האחרונים.

גם בבירה טהרן נרשמה ירידה של 74 אחוז בגישה לאינטרנט תוך שעה. מחוזות נוספים שבהם דווח על ירידה ניכרת בחיבור לרשת כללו את המדאן, בושהר, פארס ומזרח אזרבייגן.

כשעה לאחר פרסום הנתונים של NetBlocks, דווח כי האינטרנט באיראן הושבת לחלוטין – בכל רחבי המדינה. במקביל, שרת הטכנולוגיה גילה גמליאל עדכנה כי בשעות האחרונות זוהו דיווחים על הפגנות ב-57 ערים, 18 מהן ערים כורדיות. מתחילת המחאות ועד עכשיו, התקיימו הפגנות ב-135 ערים בסך הכל בכל 31 ממחוזות המדינה.

כאמור, הדיווחים על ניתוק האינטרנט מגיעים בעקבות קריאות ארגוני האופוזיציה להחריף את המחאה באיראן הערב החל מהשעה 20:00 (לפי שעון מקומי). זאת לאחר שארגוני זכויות אדם דיווחו כי מניין ההרוגים ב-12 ימי המחאות עלה ללפחות 45 בני אדם, רובם מפגינים שנהרגו מירי כוחות הביטחון האיראניים.

בין הקוראים להסלמת המחאות נמנה יורש העצר המודח של איראן, רזא פהלווי, שכתב ברשתות החברתיות: "העם הגדול באיראן — עיני העולם נשואות אליכם. צאו לרחובות, והשמיעו את דרישותיכם בשורות מאוחדות. אני מזהיר את הרפובליקה האסלאמית, את מנהיגיה ואת משמרות המהפכה: העולם ונשיא ארה"ב טראמפ עוקבים אחריכם מקרוב. דיכוי העם שלכם לא יישאר ללא מענה".