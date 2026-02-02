בהופעה חיה, חשף אדיר מילר פרטים נוספים לגבי הסדרה המסקרנת שלו: "ריסט". הוא הבהיר כי לא תהיה עונה חדשה ל"רמזור" או ל"צומת מילר", אבל יש תאריך לדרמה הקומית החדשה שלו

אדיר מילר מכריז רשמית: אין עונה נוספת ל"רמזור" וגם לא ל"צומת מילר" – אבל כבר ב-10 בפברואר תעלה בקשת 12 סדרה חדשה לחלוטין שלו, "ריסט". בהופעה חיה חשף השחקן-יוצר את הפרטים הראשונים על העלילה, שמשלבת דרמה וקומדיה סביב משבר גיל 50 והזדמנות מפתיעה לשינוי חיים.

אין המשך – אבל יש התחלה חדשה

במהלך הופעה חיה נשאל אדיר מילר, כהרגלו, על אפשרות לעונה נוספת לשתי הסדרות המצליחות שיצר בעבר. התשובה שלו הייתה חד-משמעית: "טוב תקשיבו. יש לי בשורה פחות טובה, אבל יש לי גם בשורה טובה על השאלה הזאת. הבשורה הפחות טובה – לא תהיה עונה חדשה לצומת מילר ולא תהיה עונה חדשה לרמזור. אבל הבשורה הטובה, שעוד שבועיים עולה סדרה חדשה שלי.'ריסט'."

מילר מיהר להבהיר כי מדובר ביצירה שונה בתכלית מהעבודות הקודמות שלו.

משבר גיל 50, טעות רפואית ובריחה לתאילנד

הסדרה החדשה עוקבת אחר גבר בן 50, איש קבע, שנמצא במשבר עמוק: לא טוב לו בחיים האישיים, לא טוב לו בצבא, והנישואים שלו הפכו למשעממים. כשהוא מתחיל לסבול מכאבי בטן, מגיע האבחון הקשה – יש לו רק כמה שבועות לחיות.

בתגובה הוא פורק כל עול: נפרד מאשתו, עוזב את הצבא, לוקח הלוואה, קונה רכב ויוצא לנתב"ג בדרך לתאילנד. אלא שברגע האחרון מתקשר הרופא ומבשר לו: "הכל טעות".

ומכאן מתחילה הדרמה האמיתית. מילר תיאר: "וכל הסדרה מדברת על זה עכשיו, שמה הוא עושה עכשיו. האם הוא מתקן את הנזקים שהוא עשה? או נפתחה לו הזדמנות לריסט על החיים שלו? אז בגלל זה זה 'ריסט'. זה לא רמזור, זה לא צומת, סדרה אחרת, יותר דרמה-קומית, אני מקווה שתאהבו את זה."

"פתאום הבנתי שאני בן 50"

מעניין לציין כי מילר עצמו חווה תהליך אישי מקביל לכתיבת הסדרה. הוא סיפר בהומור עצמי: "מה שקרה לי שמצחיק, התחלתי לכתוב סדרה על משבר גיל 50 – לא הייתי במשבר. מהסדרה פתאום הייתי במשבר. כי פתאום הבנתי שאני בן 50! בא אליי איזה בחור צעיר, בן 20-22, אומר לי: 'אדיר מילר, אני גדלתי עליך'. אמרתי לו: 'מה אני ציפי שביט?'. הבנתי שאני ציפי שביט. אז הסדרה ואני זה קורם עור יחדיו."

הסטנדאפיסט הביע תקווה כי הקהל יקבל את "ריסט" בחיבוק דומה לזה שקיבלו "רמזור" ו"צומת מילר", וציין כי הסדרה עולה כבר בעוד שבועיים – ב-10 בפברואר בקשת 12.