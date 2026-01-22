פרופ' אוריאל רייכמן הזהיר בכנס יום הדמוקרטיה ב־אוניברסיטת רייכמן כי מהלכי חקיקה לצמצום סמכויות בג״ץ עלולים, לדבריו, לפגוע בעקרונות היסוד של המדינה המעוגנים בהכרזת העצמאות

בכנס יום הדמוקרטיה שנערך באוניברסיטת רייכמן היום (חמישי), התייחס פרופ' אוריאל רייכמן למהלכים חוקתיים המקדמים שינוי ביחסי הרשויות, והזהיר מפני פגיעה ביכולת הפיקוח של בית המשפט העליון.

לדבריו, "פסקת ההתגברות, והנושא של שלילת סמכויות בחוק יסוד, וזה שנדרש רוב מיוחד, כל הדברים האלה שבאים לנטרל את יכולת הפיקוח של בית המשפט העליון". רייכמן הוסיף כי "הדבר היחיד שקיים במסגרת שלנו, שאין בה הפרדת רשויות, הוא לתת סמכות לכנסת לעשות את כל מה שהיא יכולה, בלי שבית משפט יכול לבלום את זה".

בהמשך טען כי תהליכים אלה כבר מצויים בעיצומם. "הם כבר עושים את הדברים האלה, משתלטים על שומרי הסף, כבר נכנסים לסיפורים האלה הידועים, וזה רק השלב הראשון", אמר. לדבריו, אם מהלכים אלו יושלמו, "יתחיל שלב ב', ואז הם יכולים לתת תכנים של מדינת הלכה בתוך המסגרות האלה, ואנחנו נימצא בפני מצב של מדינת הלכה".

רייכמן ציין כי בשיח הציבורי כבר עולים רעיונות לשינויים במערכת המשפט. "אתם כבר שומעים את הסיפורים שכל שופט צריך לעבור בחינה במשפט עברי, ושבית המשפט העליון צריך להשתנות והנורמות חייבות להשתנות", אמר.

בהתייחסו למערכת הפוליטית, טען רייכמן כי מפלגת הליכוד איבדה מערכי היסוד שלה. "מפלגת יסוד ציונית אחת מרכזית, והיא הליכוד, או חירות כפי שקראו לזה, איכשהו איבדה את המהות שלה, בגלל צורך כנראה לשרוד פוליטית", אמר. הוא הוסיף כי "אם אתם שואלים את זאב ז'בוטינסקי אם הוא היה מסכים שהחרדים לא יגויסו לצבא, הוא לא היה מקבל את זה".

בהמשך דבריו עסק במעמדה של הכרזת העצמאות. "אין אפשרות לחוקק משהו שמנוגד להכרזת העצמאות, ואני מסכים עם הדעה הזאת", אמר. לדבריו, "הכרזת העצמאות היא ההגדרה העצמית של מדינת ישראל. זה מעשה בראשית כזה של האומה".

עוד ציין כי "ההגדרה העצמית הזאת קובעת עקרונות יסוד שאי אפשר לסגת מהם", ובהם "עקרונות השוויון והחירות". רייכמן הדגיש כי "כל הניסיון לעקוף אותם בדרכים כאלה ואחרות, ולהביא אותנו למדינת הלכה או למדינה שאין בה הגנה על עקרונות היסוד של הכרזת העצמאות, היא תהיה מצב לעומתי שאנחנו נצא נגדו".

לסיום אמר, "אנחנו נשבענו אמונים כל חיינו למדינת ישראל על פי הכרזת העצמאות, ושום תרגיל של ספירת ראשים לא יכול לשנות את זה. אנחנו חייבים למצוא את הפתרונות שלנו במסגרת הנורמטיבית של ההגדרה העצמית הזו".