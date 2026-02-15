פריחה על הבד: תערוכה חדשה לאמנית אנה דבורקין בהשראת מדיטציה

אנה דבורקין, אמנית בעלת ניסיון של למעלה מ-50 שנה, מציגה תערוכה חדשה שבה היא ממשיכה לשלב בין מדיטציה, יצירתיות ויופי הטבע. הציורים האקספרסיוניסטיים שלה מתמקדים בפריחה ובנופים, ומבקשים להעביר לצופה תחושת שלווה והודיה

אנה דבורקין מחוברת משחר צעירותה לשיטת מדיטציה טרנסנדנטלית. היא מצטטת את מהרישי מהשי, שהביא את השיטה לעולם בשנות ה-60: "Life is bliss" — כך אמר מהרישי שהביא את המדיטציה הטרנסנדנטלית לעולם בשנות ה60. המשמעות שהעולם הוא אושר עליון ואנחנו כאן להפיץ אותו.

האמנית מסבירה: "אני מנסה בעזרת האמנות שלי להפיץ את האושר הפנימי ואת האור שאני חווה במדיטציה. השמחה הפנימית שאני חווה אני יוצקת בתמונות שלי. הפרחים שאני רואה משמחים אותי ואני רוצה להעביר זאת לצופה".

השראה מהטבע והספונטניות

דבורקין שואבת השראה מהיופי הטבעי של העולם: "אני שואבת השראה מהיופי הטבעי של העולם. חווה שלווה פנימית והודיה לעולם. אני משחררת את היצירתיות המקננת בי כל העת ומנסה ליצור הרמוניה בתוך אמנותי וביני ובין העולם".

את כל מה שרואות עיניה היא מנסה לצקת בעבודותיה המצוירות בסגנון אקספרסיוניסטי. ביצירותיה היא יוצרת בעיקר פריחה וטבע, כשהפרחים מבטאים חיות בצבעוניות רבה, עשירה ושובת לב.

דרך אינטואיטיבית אל הילד הפנימי

האמנות של דבורקין היא ספונטנית, מובעת באופן עצמי ודמיונית. היא מאפשרת מפגש עם הילד הפנימי היוצר ללא שיפוט וביקורת, ומדגישה ספונטניות ואלמנט הבחירה — כל אחד יוצר בדרכו.

כאשר היא רואה פרח יפה, שקיעה בים או משהו יפה שנותן לה השראה, היא מציירת אותו: "אני אוהבת לצייר את מה שנעים ושנותנים לי הרגשה טובה. אני מתחברת לאמנות באמצעות מדיטציה וחיבור לעצמי, זה המקום ממנו אני יוצרת".

הציור שלה הוא בהרבה ציור אינטואיטיבי, דרך לפיתוח יצירתיות ודמיון באמצעות טכניקות המשלבות צבע, מרקם ומוסיקה. פיתוח האינטואיציה וביטול הביקורת העצמית מאפשרים לה להיות נוכחת.

דבורקין למדה אמנות ויצירה באוניברסיטת חיפה, ועסקה שנים כמעצבת גרפית. הציורים הם אהבתה ותשוקתה, ומבטאים את תחושותיה העמוקות ביותר תוך שילוב העולם הפנימי והחיצוני.