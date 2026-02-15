הלוי בהר הבית: "לא צריך להיות פסיק של שינוי בתפילות היהודים"

ח"כ עמית הלוי עלה להר הבית ותקף את ההחלטה למנוע עליית יהודים בשעות הצהריים בחודש הרמדאן: "לא צריך להיות פסיק של שינוי בתפילות היהודים בהר הבית בחודש הרמדאן"

חבר הכנסת עמית הלוי עלה היום (ראשון) להר הבית כדי לבחון את הסדרי העלייה בחודש הקרוב, לצד ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים. במהלך ביקורו הלוי תקף את ההחלטה להיכנע לטרור ולמנוע עליית יהודים בשעות הצהריים של החודש.

"לא צריך להיות פסיק של שינוי בתפילות היהודים בהר הבית בחודש הרמדאן" אמר הלוי לאחר תפילת שחרית בהר. "כל מי שבא לכאן להתפלל, וכל מי שמוביל מטעם העדה המוסלמית את התפילות, צריך להחליט האם הרמדאן זה צום צדקה ותפילה, או טרור ברבריות ורשע".

מנהלת הר הבית

"המחשבה הזאת שאנחנו נכיל את העובדה שמישהו בא כאן להתפלל, ואף אחד לא יכול להתפלל לצידו, בטח לא היהודים, הבעלים החוקיים של המקום הזה - היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת" הבהיר. "אני אפנה גם לראש הממשלה וגם לשר לביטחון לאומי, ואדרוש שהדבר הזה חייב לפחות להישאר כסדרו, ויהודים ימשיכו כאן להתפלל".

עוד קרא למקבלי ההחלטות: "ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ואם רוצים להתפלל נוספים, יתפללו. בשום אופן לא להוריד בפסיק אחד את תפילות היהודים בחודש הזה".

"אני רוצה גם לשבח בהזדמנות הזאת את כלל המאמצים שנעשים כאן. את ידידי הרב שמשון אלבוים, את השר, את המשטרה, את מפקד המחוז, מפקד המרחב ומפקד ההר. כל אלו שעושים הרבה כדי לקדם את הנוכחות היהודית ואת תפילות היהודים" סיכם. "פעם ראשונה התפללתי פה עם נוסח תפילה, שחולק לנו. דפי תפילה וסידורי תפילה, לשם אנחנו צריכים ללכת. להתפלל למען הצדק, למען האמת ולמען השלום. השלום של העולם כולו".