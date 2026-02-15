בצה"ל מודים: "לא יודעים מה נחת בשטח ישראל"

מערכות הניטור זיהו את האיום, אך מחצית מהמטרות נעלמו בתוך הענן הצהוב. בצה"ל מודים: אנחנו לא יודעים מה נחת בשטח ישראל

האובך הכבד והראות הלקויה שפקדו את אזור הדרום בסוף השבוע לא היו רק מטרד אקלימי, אלא הזדמנות מבצעית מושלמת עבור רשתות ההברחה. על פי דיווחו של הכתב הצבאי דורון קדוש, צה"ל רשם סוף שבוע מאתגר במיוחד בגבול מצרים, עם אחוזי הצלחה נמוכים ומדאיגים בסיכול חדירות מהאוויר.

במהלך סוף השבוע, בחסות מסך האבק, זוהו במערכות הניטור 12 ניסיונות להברחת ציוד באמצעות רחפנים שחצו משטח מצרים לישראל. למרות הדריכות, כוחות הביטחון הצליחו לסכל רק מחצית מהמקרים. שישה רחפנים הופלו או נתפסו, אך שישה נוספים – 50% מהמקרים – הצליחו להשלים את משימתם במלואה.

חוסר ודאות: מה באמת נחת כאן?

הנתון המדאיג ביותר שעולה מהדיווח הוא חוסר הוודאות המוחלט. בצה"ל לא יודעים לומר מה נשאו הרחפנים שחמקו מהכוחות. על הרחפנים שכן סוכלו לאחרונה בגזרה זו נמצאו לא פעם נשקי M-16, אקדחים, מחסניות ואף מקלעי מאג. החשש הכבד הוא כי הרחפנים שחדרו נשאו אמצעי לחימה דומים שיועדו לגורמי פשיעה או טרור בנגב ובשומרון.

בנוסף, במערכת הביטחון מודים כי ייתכן והמספר 12 מייצג רק את ההברחות שזוהו במערכות המכ"ם והתצפית בתנאי מזג האוויר הקשים, וייתכן שהיו הברחות נוספות שחלפו "מתחת לרדאר" בחסות האבק והרוחות העזות מבלי שאיש ידע על קיומן.