דובר צה"ל בהודעה לתושבי מודיעין: "אין חשש לאירוע ביטחוני"

דובר צה"ל הודיע כי תרגיל צבאי ייערך היום (ראשון) בשעות הבוקר והצהריים במרחב העיר מודיעין מכבים רעות. לדבריהם, התרגיל נקבע מראש כחלק מתכנית התרגילים השנתית לשנת 2026.

בעיריית מודיעין מכבים רעות מסרו כי "בשעה זו מתקיים בעיר תרגיל חירום באזור שכונת הפרחים. התרגיל מתקיים בשיתוף כוחות צה״ל, פיקוד העורף, משטרת ישראל, מד״א, כיבוי והצלה, יחידת החילוץ וההצלה העירונית ואגפי העירייה הרלוונטיים, ויימשך משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים במרחב העיר. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי רכב של כוחות הביטחון. התרגיל נקבע מראש כחלק מהתכנית העירונית השנתית להיערכות לחירום".