באיראן טוענים: "מוכנים להגיע לפשרות על הגרעין"

לקראת חידוש המו"מ בין ארה"ב לאיראן ביום שלישי הקרוב בז'נבה, סגן שר החוץ האיראני טען כי "אנחנו מוכנים להגיע לפשרות בנוגע לעסקה על הגרעין - אם האמריקנים יהיו מוכנים לדון בהסרת הסנקציות". לטענתו, "הכדור נמצא כעת במגרש של האמריקנים"

ממשיכים במגעים הדיפלומטיים: המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן צפוי להתחדש השבוע, כאשר סבב השיחות השלישי יתקיים ביום שלישי הקרוב בז'נבה שבשוויץ. חידוש המו"מ יגיע 10 ימים אחרי סיום סבבי השיחות הקודמים, שנערכו במוסקט בתיווך של עומאן.

על פי הדיווחים, הרכב המשלחות יהיה זהה לאלו שהשתתפו בשני הסבבים הקודמים - כששליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר יובילו את המשלחת האמריקנית, ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י יעמוד בראש המשלחת האיראנית.

בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן, מג'יד טכט-רוואנצ'י, טען בראיון לרשת BBC כי "אנחנו מוכנים להגיע לפשרות בנוגע לעסקה על הגרעין - אם האמריקנים יהיו מוכנים לדון בהסרת הסנקציות". לטענתו, "הכדור נמצא כעת במגרש של האמריקנים - עליהם להוכיח שהם באמת רוצים להגיע להסכם. אם הם כנים, אני בטוח שנהיה בדרך להסכמה".

מנגד, בארה"ב נותרו פסימיים על הסיכויים להגיע לעסקה, כשמזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו טען כי מדובר "במהלך קשה מאד". עם זאת, רוביו הבהיר כי "הנשיא תמיד יעדיף לפתור בעיות באמצעות הסכם. אנחנו ניתן לזה הזדמנות נוספת, ונראה אם זה יעבוד. בכל מקרה - איראן לעולם לא תורשה להחזיק בנשק גרעיני, משום שמדובר באיום על ארה"ב, אירופה, ביטחון העולם והאזור".

רוביו התייחס גם לתגבור הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והסביר כי המהלך נעשה "בגלל שאיראן הראתה נכונות ויכולת להתפרץ ולתקוף את הנוכחות של ארה"ב באזור. כתוצאה, נדרשת עוצמת אש מספקת כדי למנוע ממנה לעשות טעות ולגרור למשהו רחב יותר".