יונה יהב נגד עסקת הענק: "זה חלק מהקיום של מדינת ישראל"

ראש עיריית חיפה קורא לממשלה לעצור את עסקת הענק של מכירת חברת "צים": "לא ייתכן שבמדינת ישראל לא תהיה חברת ספנות בידיים ישראליות, זה חלק מהקיום הכלכלי והביטחוני שלה".

ראש עיריית חיפה יונה יהב קורא הבוקר (ראשון) לממשלת ישראל לעצור את עסקת הענק של מכירת חברת הספנות "צים": היא בעייתית בלשון המעטה ופוגעת בביטחון הלאומי".

דבריו המלאים: "חברת הספנות 'צים', שמקום מושבה בחיפה, אינה עוד חברה במשק הישראלי. מדובר בחברה שיש לקיומה משמעות אסטרטגית לכלכלתה ולביטחונה של מדינת ישראל, ובמעסיקה של אלפי עובדים - חלק גדול מהם מתגורר בחיפה.

"העברת הבעלות שלה לידיים זרות, גם אם בתווך נמצאת קרן השקעות ישראלית, היא בעייתית בלשון המעטה ופוגעת בביטחון הלאומי, ועלולה גם להוביל לפיטוריהם של אלפי עובדים. אני דורש מממשלת ישראל לעצור את המהלך ולמנוע את המכירה - לא ייתכן שבמדינת ישראל לא תהיה חברת ספנות בידיים ישראליות, זה חלק מהקיום הכלכלי והביטחוני שלה".

כזכור מוקדם יותר פורסם כי אחרי מכרז של חצי שנה: חברת הספנות הישראלית "צים" תימכר בעסקת ענק של מעל ל-3.5 מיליארד שקלים.