רוטמן נגד טראמפ: "עלול לפגוע בעצמאות ובריבונות ישראל"

ח"כ שמחה רוטמן התייחס ללחץ של טראמפ על הרצוג לתת חנינה לנתניהו: "עלול בשלב מסוים להיות פגיעה בריבונות ובעצמאות של מדינת ישראל"

יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, התייחס ללחץ שמפעיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על נשיא המדינה לתת חנינה לנתניהו: "הרצוג צריך לשחרר את ישראל מהסאגה, אבל לחץ חיצוני עלול לפגוע בריבונות ובעצמאות של מדינת ישראל".

דבריו המלאים: "אני מסכים לחלוטין שיצחק הרצוג צריך לגלות מנהיגות ולשחרר את מדינת ישראל מסאגת תיקי נתניהו, ואפילו חשבתי שלגיטימי שטראמפ ישלח מכתב בנושא.

אבל לחץ חיצוני מוגזם בהקשר הזה לדעתי גם פוגע וגם עלול בשלב מסוים להיות פגיעה בריבונות ובעצמאות של מדינת ישראל. רק בקשה אחת מכל מי שבשנת 2023 השתתף או דיווח באהדה או ששתק על הפגנות שבהם התנוסס השלט: "Biden Save Us". תמשיכו לשתוק גם עכשיו".