מעל 3.5 מיליארד דולר: חברת הספנות הישראלית תימכר בעסקת ענק

אחרי מכרז של חצי שנה: חברת הספנות הישראלית "צים" תימכר בעסקת ענק של מעל 3.5 מיליארד דולר, לחברה הגרמנית הפג-לויד בשיתוף עם הקרן הישראלית "פימי"

הפג-לויד, חברת הספנות החמישית בגודלה בעולם מבחינת כושר נשיאת מכולות, גברה על מתחרתה העיקרית – מארסק הדנית, השנייה בגודלה בעולם. במהלך תהליך המכרז החליטה הפג-לויד להצטרף אליה שותף ישראלי בכיר, קרן פימי – כדי להתמודד עם הסיבוכים הרגולטוריים מכיוון שמדינת ישראל מחזיקה "מניית זהב" בצים.

על פי העסקה החברה הגרמנית תקנה את הפעילות הבינלאומית של "צים" ואילו פימי תרכוש את הפעילות הישראלית, שבה המדינה תחזיק במניית זהב. הקרן הישראלית תהיה אחראית לשמור על האינסטרסים של ישראל בזמן חירום.

