אובמה טוען: "חייזרים הם אמיתיים" | צפו

נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה הפתיע כשנשאל עם חייזרים הם אמיתיים - ואמר כי "הם אמיתיים, אבל אני לא ראיתי אותם". צפו

נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה התראיין הלילה (ראשון) לפודקאסט של היוטיובר בריאן טיילר כהן, וסיפק רגע מפתיע במיוחד לאחר שנשאל האם חייזרים הם אמיתיים - וענה שכן.

צפו בדבריו:

"חייזרים הם אמיתיים, אבל אני לא ראיתי אותם. הם לא מוחזקים באזור 51" אמר אובמה, כשהוא מתייחס לקונספירציות לפיהן צבא ארה"ב מחזיק בבסיס סודי מטוסים וגופות של עב"מים.

"אין מתקן תת-קרקעי - אלא אם כן יש קונספירציה ענקית והם הסתירו אותה גם מנשיא ארצות הברית" הוסיף. "אבל מה שנכון, ואני רציני באמת, הוא שיש צילומים ותיעוד של עצמים בשמיים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם".

מתוך הפודקאסט של בריאן טיילר כהן

אובמה התייחס גם לסערה סביב הסרטון שפורסם על ידי הנשיא דונלד טראמפ, אשר הציג אותו ואת אשתו מישל כקופים. "ברור שזה תוכן שמושך תשומת לב ומהווה הסחת דעת, אבל חשוב לזכור שרוב העם האמריקני מוצא את ההתנהגות הזו מטרידה מאוד" טען. "בעבר היה חשוב לאנשים לשמור על כללי התנהגות וכבוד למוסד הנשיאות, כיום השיח הפוליטי הנוכחי הפך לקרקס חסר בושה - והערכים הלכו לאיבוד".