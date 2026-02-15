גיא איתן ביום האהבה: "כל מה שאני רוצה זה לחגוג עם אשתי"

גיא איתן משתף ביום האהבה תקווה חשופה: כרווק הוא מקווה שבשנה הבאה יחגוג עם אשתו ומשפחתה בארוחת ערב משותפת - "זה באמת כל מה שאני רוצה"

ביום האהבה שחל אמש (מוצ"ש), בחר יוצר התוכן גיא איתן לשתף את עוקביו בהודעה אישית ואמיצה, שבה הוא מתאר את מצבו כרווק ומביע תקווה עמוקה לשינוי בשנה הבאה.

בסטורי שהעלה כתב איתן טקסט חשוף: "צחוק בצד, נחמד לי ולא נחמד לי בעמדה שאני נמצא. לרוב הכל נגיש לי, אני נתקל כמעט רק בפרצופים מחייכים. ואהדת הקהל אלי היא באמת בלתי מוסברת ולגמרי לא מגיעה לי ומופרזת".

הוא ממשיך ומתאר כיצד הוא מרוצה ממצבו הנוכחי בחיים, מלבד החוסר בזוגיות. "אלוהים נתן לי באמת כמעט כל דבר שהאחר יחלום עליו. פרנסה בנחת, חברים טובים, משפחה טובה ורצון להשיג עוד ועוד. על כך לנצח אהיה אסיר תודה ותמיד אעריך".

איתן ממשיך: "אבל יש משפט שאומר בשביל להרוויח X אתה צריך להפסיד Y. אני לא יודע מה הוא אותו הדבר. אבל ראס בין אמו אני בשנה הבאה ביום האהבה אחגוג עם אשתי וההורים שלה או שלי או שניהם ביחד אצלי בארוחת ערב. כי זה באמת כל מה שאני רוצה. די כל השאר זה התפל."

בהמשך הדברים פנה איתן לקהל: "אם יש לכם אחת תהנו ממנה. תחזרו אותה ותהיו עבורה מערכת יחסים זה לא דבר קשה כשמבינים שיש אינטרס משותף שהוא לבנות עתיד, לשמור אחת על השנייה, ושהאישה תמיד אבל תמיד צודקת. יום האהבה שמח לכולם".

תזכורת לגבולות הפרטיות

באותו סטורי צירף איתן סרטון שבו ביצע זום-אין לעבר סלון של משפחה בבניין סמוך. חשוב לשים לב כי מעשה כזה – צילום המרחב הפרטי של אדם אחר ללא רשותו ופרסומו ברשת – עלול להוות הפרה של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מומלץ לקוראים להימנע מצילום ופרסום כאלה, שכן לא כל דבר מותר לצלם ולשתף ברשתות החברתיות.

איתן, שזוכה לאהדה רבה בקרב עוקביו, בחר להציג צד אישי ופגיע יותר, תוך הדגשה על הערך של זוגיות ומשפחה כדבר המהותי ביותר בעיניו.