שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערת מנסור עבאס

הסערה הפוליטית סביב הראיון של מנסור עבאס לדנה ויס בחדשות 12 מסרבת לדעוך, וכעת גם מובילת המחאה, פרופ' שקמה ברסלר, מצטרפת למתקפה.

בעקבות דבריו של עבאס על כך שגורמים ערביים (ברמיזה לקטאר) העדיפו את הישארות נתניהו בשלטון על פני ממשלת השינוי, ברסלר טוענת כי המציאות הזו לא השתנתה – גם בעיצומה של המלחמה.

בפוסט שפרסמה ברסלר, היא מבהירה כי מבחינתה, הציר המקשר בין נתניהו, קטאר וחמאס עדיין חי ובועט. "לא היה. עדיין", כתבה ברסלר, כשהיא מתייחסת לכך שדבר לא השתנה בתפיסה האסטרטגית של הממשלה.

"הכוח בידיים של קטאר"

ברסלר טוענת כי למרות הצהרות הממשלה על מיטוט חמאס, הארגון עדיין מהווה גורם כוח ברצועה בזכות התמיכה הקטארית והמדיניות של נתניהו. "חמאס עדיין בעזה והכוח בידיים של קטאר", האשימה ברסלר.

לדבריה, קיים אינטרס משותף והדדי בין הנהגת המדינה לבין המדינה המממנת את חמאס: "חמאס עדיין נכס לנתניהו וסמוטריץ', נתניהו עדיין נכס לקטאר". בכך, היא מהדהדת את הטענות לפיהן נתניהו מעדיף חמאס קיים כדי למנוע התקדמות מדינית מול הרשות הפלסטינית, בעוד שקטאר רואה בנתניהו מנהיג המאפשר לה לשמר את השפעתה האזורית דרך הרצועה.