"לחכות בחרדה": ההצגה שנותנת קול לכאב ההמתנה לאהוב במלחמה

סטודנטיות שנה ג' לתיאטרון במכללה האקדמית אמונה לאמנויות ועיצוב מעלות עיבוד נשי עוצמתי ל"רוסיטה הרווקה" של גרסיה לורקה. ההצגה, המיועדת לנשים בלבד, מביאה את חוויית ההמתנה לבעל או ארוס שבחזית אל מרכז הבמה

כבר שנתיים שמתחת לפני השטח של החיים – לימודים, יצירה, צחוק – פועמת תחושת המתנה כבדה. אלפי נשים צעירות בישראל חיות עם הידיעה שהזמן עובר, והלב מחכה לשובו של מישהו מהחזית. את הכאב הקיומי הזה, המוכר כל כך מאז אוקטובר 2023, מביאות השבוע 17 סטודנטיות שנה ג' במחלקה לתיאטרון במכללה האקדמית אמונה לאמנויות ועיצוב אל הבמה – דרך עיבוד נשי חדש למחזה הקלאסי "רוסיטה הרווקה" מאת פדריקו גרסיה לורקה.

המחזה, שנכתב בין שתי מלחמות העולם, מספר על אישה צעירה שמחכה שנים לארוס שלה שישוב – ומתחבר כעת בצורה מצמררת למציאות הישראלית הנוכחית.

"התחושה הזאת של לחכות הייתה מאוד נוכחת"

"התחושה הזאת של לחכות הייתה מאוד נוכחת בשנתיים האלה בחיים שלנו", מסבירה ד"ר שרית קופמן שמחון, ראשת המחלקה לתיאטרון במכללה. "השחקניות שלנו הן בנות 21-22, ויש ביניהן נשות מילואים, מאורסות ואחיות לחיילים. הן יודעות בדיוק מה זה לחכות בחרדה".

הבמאית פביאנה מיוחס, שמובילה את הפרויקט, מתארת תהליך יצירה עמוק: "העבודה עם קבוצת הנשים הנלהבת והמחויבת של שנה ג', הזמינה מפגש עמוק ועדין בין עולמן לבין עולם הדמויות במחזה. עולם של נשים בחברה ובמסורת, על כמיהותיהן, חלומותיהן והמתח שנוצר לעיתים בין חלום למציאות, הם נושאים חוצי תקופות ותרבויות. היה לנו חשוב לאפשר לטקסט של לורקה להדהד מתוך עולמן הערכי והרגשי של היוצרות על הבמה".

אמנות כמרחב עיבוד בתקופת חוסר ודאות

"בימים שבהם החברה הישראלית כולה, ובתוכה הסטודנטיות שלנו, מתמודדת עם תקופה ארוכה של מלחמה וחוסר ודאות, האמנות מספקת מרחב חיוני של עיבוד וביטוי", אומרת ד"ר אפרת גרוסמן, ראש המכללה. "המכללה גאה להעניק במה ליצירה נשית, חכמה מושקעת, כזו שמשקפת לא רק את הכישרון, אלא גם את עולמן הפנימי של הנשים הצעירות שחיות את המציאות הזו יום-יום".

ההצגה עברה עיבוד מינורי להתאמה לקאסט נשי גדול, והיא מיועדת לקהל נשים בלבד.

להצגת הבכורה צפויות להגיע דמויות מפתח, בהן יו"ר תנועת אמונה ויו"ר הדירקטוריון של תיאטרון הקאמרי הגב' ליאורה מינקה, ויו"ר ועדת העבודה והרווחה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר.