רמטכ"ל איראן מאיים: "כל עימות יהפוך ללקח כואב עבור טראמפ"

איום נוסף: רמטכ"ל צבא איראן, הגנרל עבד א-רחים מוסאווי, התייחס היום (ראשון) למתיחות מול ארה"ב, זאת לקראת חידוש שיחות המשא ומתן ותגבור הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. בדבריו שלח מסר מאיים לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"טראמפ חייב לדעת שכל כניסה לעימות עם איראן - תהפוך ללקח כואב עבורו" אמר מוסאווי. לטענתו, "תוצאותיה יגרמו לכך שהוא כבר לא יוכל עוד לאיים ולהתלהם בזירה הבינלאומית".

הרמטכ"ל האיראני הוסיף ותהה: "אם טראמפ מעוניין במלחמה, אז למה הוא מדבר על משא ומתן? הרי כל קרב עם איראן ימנע ממנולהפעיל הגמוניה בעולם אחת ולתמיד".

כאמור, דבריו של מוסאווי מגיעים לקראת חידוש המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, כאשר סבב השיחות השלישי יתקיים ביום שלישי הקרוב בז'נבה שבשוויץ. על פי הדיווחים, הרכב המשלחות יהיה זהה לאלו שהשתתפו בשני הסבבים הקודמים - כששליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר יובילו את המשלחת האמריקנית, ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י יעמוד בראש המשלחת האיראנית.