טנק נתקע בבוץ, חילוצו עוכב בגלל צילומי סרט על טנקיסטיות

טנק בגבול מצרים נתקע בבוץ בגלל השיטפונות בנחלי הנגב. טנק חילוץ לא נשלח כי היה תפוס לצורך צילומי הסרט על פלוגת הטנקיסטיות ב-7.10. הגבול נותר ללא חיפוי למשך שעות ארוכות

פרסום ראשון. גזרת גבול מצרים הופקרה בגלל תעדוף טנקים לסרט על פלוגת הטנקיסטיות.

בימים אלה מצולם בכתף ניצנה ובבסיס צאלים, סרט על פעילותן של הטנקיסטיות במתקפת בבלימת מתקפת חמאס ב-7.10. הסרט נקרא "פלוגת 'פרא'" על שם הפלוגה המשויכת לגדוד קרקל בחיל הגנת הגבולות.

מתוך הסרט צילום: ורד אדיר

אלא שנראה כי בצה"ל הלכו קצת יותר מדי ונתנו לסרט עדיפות על פני הפעילות המבצעית. צה"ל החליט לשתף פעולה עם היוצרים – מן הסתם כדי "להרים" ללוחמות והסכים להקצות מספר טנקים, בהם ישתמשו לצילומי הסרט.

בצה"ל אומרים לסרוגים כי מראש התנאי היה שצה"ל יכול להקפיץ אותם לפעילות מבצעית בלי התראה.

הטנק נתקע – טנק החילוץ היה בצילומים

בסערה הגדולה לפני יותר מחודש, הוצף כל אזור מערב הנגב כמו שלא קרה הרבה שנים. במהלך כוננות עם שחר בגבול מצרים, טנק של פלוגת 'פרא' - הפלוגה המבצעית של הטנקיסטיות שמגנות על גבול מצרים - שקע בבוץ ולא יכול להיחלץ, כפי שקורה מדי פעם בחורף (גם ללוחמים גברים...).

בנוהל הרגיל באירוע כזה, מזמינים טנק או דחפור D-9 שיגיע למשוך את הטנק התקוע. אלא כשהלוחמות הזמינו כלי לחילוץ, נאמר להן כי אין כלים פנויים וזאת משום שהטנקים האחרים עסוקים בצילומים של הסרט והוא יתפנה רק למחרת בערב.

רק בעקבות תלונות שהופנו לפיקוד באוגדה, והתערבות של דרג בכיר, הובא טנק נוסף וחילץ את הטנק התקוע עוד באותו יום. וכך נותרה הגזרה ללא חיפוי למשך כ-12 שעות במקום 36 שעות.

לסרוגים נודע כי שבוע לאחר האירוע, שוב נאספו טנקים מהגזרה והובלו לבסיס צאלים, גם זה לצורך צילומי הסרט והגזרה נותרה שוב ללא גיבוי של טנקים למשך מספר ימים.

בצה"ל מבהירים כוננות הטנקים בגזרה לא נפגעה

בדובר צה"ל אומרים לסרוגים כי לא הייתה פגיעה בכשירות המבצעית כלל.

"השיקול המבצעי נמצא בעדיפות עליונה על פני כל שיקול אחר. במסגרת תיאום הצילומים ובהתאם לביצוע הערכות מצב שוטפות, הוקצו כלים ייעודיים לצילומים תוך שמירה על הכשירות והכוננות המבצעית השוטפת בגזרה.

באירוע הנ״ל ניתנה פקודה ראשונית להחזיר את הטנק שהוקצה לצילומים, אך לאחר הערכת מצב מחודשת ומתוך הבנה כי ישנה אפשרות לבצע את החילוץ באמצעים אחרים, הטנק חולץ וחזר לכשירות.

כוננות הטנקים בגזרה לא נפגעה לאורך כל הצילומים".

