יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף את יו"ר הכנסת והקואליציה בעקבות החרמתו של נשיא העליון יצחק עמית מטקס פתיחת הכנסת: "אני מציע להתמקד במלחמה באיראן ולא במלחמה בבית המשפט העליון"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לסערה סביב החרמתו של נשיא העליון יצחק עמית מהטקס לציון משכן הכנסת, כשבדבריו תקף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה על הצעד השנוי במחלוקת.

"אני מציע ליו"ר הכנסת ולכל חברי הקואליציה להתמקד במלחמה באיראן ולא במלחמה בבית המשפט העליון" אמר גנץ. "אנחנו מציינים 60 שנה למשכן הכנסת, ובמקום שנהפוך את זה לרגע ציוני ומאחד – יו"ר הכנסת מתעקש להפוך את הכנסת מבית העם לבית חצי העם. נשיא המדינה לא יגיע, נשיא בית המשפט העליון לא יגיע. במקום חגיגה לכנסת ולדמוקרטיה – חגיגה לפלגנים ולקיצוניים".

עוד קרא לאוחנה ונתניהו: "אני פונה ליו"ר הכנסת ולראש הממשלה – עיצרו את הטירוף הזה. אל תתנו פרס לקיצוניים. ראש הממשלה כבר הכיר בנשיא בית המשפט העליון מעל בימת הכנסת, אין שום סיבה להמשך מסע הדה לגיטימציה הזה".

"אחת המשימות החשובות – רפורמה משפטית מאוזנת"

בהמשך דבריו גנץ אמר כי "אחת המשימות החשובות לטעמי ושמעתי את השרה גילה גמליאל מדברת על כך הבוקר בצורה מפוכחת – היא להעביר את חוק יסוד החקיקה ולעשות רפורמה משפטית מאוזנת. זה לא אפשרי בממשלה צרה של 61 ובטח לא בממשלת מיעוט. רק בממשלה ציונית ורחבה של 70 חברי כנסת לפחות שתוקם לאחר הבחירות ותזכה ללגיטימציה מחודשת מהציבור".

לטענתו, "העקרונות ברורים לכולנו: פסילת חוקים רק בהרכב מיוחד, חוקי יסוד יחוקקו ברוב גבוה ובתהליך מעמיק, ולא פחות חשוב – טיפול בתורים, בזכויות חשודים ובעינויי הדין במערכת המשפט. במקום לתקוע מינויי שופטים – לשחרר את הפקק. במקום לריב – להסכים. אחרי 78 שנים, לשים את האירוע החוקתי מאחורינו עם רפורמה משפטית בהסכמה".

"צריך לסכם עם האמריקאים על דד ליין קשיח"

עוד התייחס להמשך הפעילות של צה"ל ברצועת עזה והדרישה לפירוז חמאס מנשק. "אתמול נפתח מעבר רפיח – אבל זה לא הסיפור. צה"ל עובד היום רק במחצית משטח הרצועה, וגם הכוחות הבינלאומיים הולכים לעבוד רק במרחב הזה" הזכיר. "מי שיפרק את חמאס – זה צה"ל. מי שיפרז את הרצועה זה לא חיילים קטארים ולא טורקים – רק חיילי צה"ל".

בסיכום גנץ הזהיר כי "כרגע חמאס מתארגן ומחזיר את יכולות המשילות שלו בחסות הסחורות שנכנסות – ולכן צריך לסכם עם האמריקאים על דד ליין קשיח. אם חמאס לא מתפרק מנשקו והשלטון לא מוחלף – אנחנו נפרק, ואנחנו נדאג שיוחלף".