הכוכבת האמריקאית של תחילת שנות האלפיים חוזרת להופיע מול קהל בגיל 38 והיא הופתעה כשמעריצים מכל העולם גדשו את מופע הפתיחה של סיבוב ההופעות החדש שלה. כל הפרטים

יותר מ-20 עשורים חלפו מאז שהתפרסמה הילארי דאף, כוכבת "ליזי מקגוויר", בסדרת הנוער המצליחה של דיסני. כעת היא חוזרת לבמות ופתחה אמש (שני) את סיבוב ההופעות הרשמי הראשון שלה, 18 שנים לאחר שעשתה זאת בפעם האחרונה.

מעריצי הסדרה שגדלו על התוכנית בתחילת שנות האלפיים רכשו כרטיסים ל-4 ההופעות של הכוכבת שתופיע בקנדה, לוס אנג'לס ובניו יורק. את ההופעות היא פתחה אתמול בלונדון מול קהל של אלפי מעריצים. כל הכרטיסים להופעות שלה נמכרו, וגם מנהליה הופתעו שהביקוש היה כל כך גדול.

דאף כיכבה בסרט שגם היה מבוסס על סדרת הטלוויזיה שיצא בשנת 2003 וצולם ברומא, ולאחר מכן גם הקליטה מספר אלבומים מוזיקליים, שיצאו מהם מספר להיטים – בהם Come Clean, With Love ועוד. לאחרונה היא השיקה מספר סינגלים חדשים, שהולכים לצאת בהמשך כחלק מהאלבום המוזיקלי הראשון שהיא מוציאה מזה עשור, תקופה ארוכה אחרי שהפכה לאמא בעצמה ל-4 ילדים.

בהופעה אתמול נכחו מעריצים מכל העולם, ואחד מהם הפתיע אותה כשסיפר שטס כל הדרך מערב הסעודית עד ללונדון. היא גם שרה בהופעה את הלהיט הנצחי שלה "What Dreams Are Made Of".