מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך, יהיה חם מהרגיל לעונה ואובך ישרור בחלק מאזורי הארץ. ביום שישי יחול שינוי; יירדו גשמים מלווים בסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר כלפי מעלה.
יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. במהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, וייתכן שם אובך.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול התחממות נוספת וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז ועדיין ייתכן שם אובך. ייתכן גשם מקומי קל.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה של טמפרטורות. במהלך היום יתחילו לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים בדרום ויתפשטו בהדרגה לרוב אזורי הארץ. קיים חשש משטיפונות בנחלי הדרום והמזרח.
