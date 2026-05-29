דאגה בליכוד: "הם מורידים לנו 4 מנדטים"

המתיחות בליכוד לקראת הפריימריז הולכת וגוברת, כשברקע סאגת השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הם מורידים לנו 4 מנדטים"

התבטאות חריגה ויוצאת דופן של נבו כץ, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חושפת את גובה הלהבות מאחורי הקלעים של התנועה. ברקע הדברים עומדים ניסיונותיו של נתניהו לשנות באופן דרמטי את הרכב רשימת הליכוד לקראת מערכת הבחירות הבאה, בין אם באמצעות הגדלת מספר השריונים האישיים ובין אם על ידי מהלכים מבניים רחבים בהרבה.

על פי דיווח של הכתב אבי סולומון באתר 'וואלה', המתיחות הזו התפוצצה ביום רביעי בשבוע שעבר, ערב חג השבועות, במהלך פגישה סגורה בלשכת ראש הממשלה. בפגישה, שהוגדרה על ידי הנוכחים כ"מתוחה במיוחד", השתתפו נתניהו עצמו, חברי הכנסת חיים כץ ודוד ביטן, לצד שורה של ראשי רשויות מקומיות המזוהים עם הליכוד. במהלך חילופי הדברים, השמיע היועץ נבו כץ אמירה קשה כלפי חברי הכנסת הנוכחיים כשאמר על הרשימה: "היא מורידה לנו שלושה-ארבעה מנדטים".

במערכת הפוליטית רואים במילים הללו ביטוי ישיר לחשש העמוק של נתניהו מפני תמונת הרשימה הנוכחית, המשקפת את כוחם של חברי המרכז, ולרצונו העז לבצע בה שינויים מרחיקי לכת כדי להבטיח את הניצחון בקלפי.

"זה הרגיש כמו אירוע מתוכנן מראש"

גורמים בליכוד מספרים כי חברי הכנסת דוד ביטן, חיים כץ ושר המשפטים יריב לוין הוזמנו בתחילה למה שהוצג בפניהם כ"פגישת היערכות סטנדרטית לקראת הפריימריז". אלא שכשהגיעו למקום, הופתעו חברי הכנסת לגלות את נוכחותם של ראשי הרשויות הרבים. לטענת חלק מהנוכחים, ראשי הרשויות הגיעו מתואמים לחלוטין והציגו עמדה אחידה ומפתיעה – תמיכה גורפת בביטול הבחירות המקדימות (הפריימריז) והקמת ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה.

"זה הרגיש כמו אירוע מתוכנן מראש", האשים אחד הגורמים שנכחו בחדר. "פתאום כל ראשי הרשויות מציגים בדיוק את אותה עמדה".

מי שספג את עיקר האש הפנימית במהלך המפגש הוא ח"כ דוד ביטן, שנחשב לאחד ממוקדי הכוח החזקים ביותר של חברי המרכז בליכוד ואחד המנצחים הגדולים של הוועידה האחרונה. בסביבתו של ביטן מבהירים כי ביטול הפריימריז או צמצום משמעותי של כוח המתפקדים יפגעו אנושות במעמדו של מרכז המפלגה ובכוח הפוליטי שנבנה בשטח לאורך שנים.

תהיות רבות התעוררו גם סביב היעדרותו של שר החוץ ישראל כ"ץ מהאירוע הדרמטי. בעוד שההסבר הרשמי שנמסר דיבר על "דיון ביטחוני דחוף", בליכוד היו מי שטענו כי השר הבין היטב את אופי הפגישה ובחר להתרחק מהאש. הספקות התגברו לאחר שבאותן השעות ממש פורסמה תמונתו של השר כ"ץ כשהוא משתתף באירוע בר מצווה חגיגי ברחובות.