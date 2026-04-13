כבר לא איראן: הרמטכ"ל הכריע - לבנון היא זירת הלחימה הראשית

בעקבות הפסקת האש, צה"ל שינה את הגדרות המלחמה - ובהנחיית הרמטכ"ל, לבנון היא כעת זירת הלחימה הראשית, בעוד שאיראן היא זירת מוכנות ראשית

ימים אחדים אחרי כניסת הפסקת האש באיראן, בצה"ל משנים את הגדרת המלחמה - ומעתה לבנון היא זירת הלחימה הראשית, בעוד שאיראן היא זירת המוכנות הראשית.

לגבי לבנון, גורם בכיר בצבא אמר לסרוגים כי כל חמש האוגדות התייצבו על קו הנ"ט - וכעת ממשיכים לפרק את התשתיות של חיזבאללה בכל הגזרה בדרום לבנון.

עיקר הפעילות - במרחב בינת ג'בל

גורם נוסף דיבר על הקרב בבינת ג'בל, בו יש כוח של כ-50 מחבלי כוח רדואן ומחבלים נוספים. לדבריו, "הפעולה הראשונה היתה לכתר את העיירה החשובה הזו לחיזבאללה, המצויה מול יראון והמרחב באזור". הגורם סיפר שלא בוצע ירי על התושבים הישראליים בגבול הצפון מהגזרה הזו מאז ההשתלטות על המרחב, וכעת פועלים להשמדת מחבלים ותשתיות בעיירה.

נציין שעד כה חוסלו כ-100 מחבלים בעיירה שבה צה"ל לא נלחם עד כה - לא בחיצי הצפון ולא לפניו. "עקב כך החיזבאללה השתלט ובנה בו תשתית מרכזית" אמר הגורם.

בצה"ל רואים את ניסיונות חיזבאללה לשקם את עצמו, וכנגד זה פועלים - כשהמטרה היא השמדת תשתיות הטרור. לפי ההערכה, נשארו בה כאמור כ-50 מחבלים. כדי לבצע משימה זו פועלים לצד אוגדה 98 שלושה צוותי קרב חטיבתיים, ובהם צק"ח צנחנים, גבעתי וצק"ח חטיבת הקומנדו.

בצה"ל מסבירים שהקרב לא תם, אך הם בשלהי המשימה. מדובר בעיירה המרוחקת כ 5 ק"מ מהגדר והיא מעין מטרופולין קטן - ובזה חשיבותה.

לפי ההערכה, ייקח עוד כמה ימים לפרק את מתחם בינת ג'בל. בצה"ל אמרו כי המחבלים הופתעו מאופי הלחימה, ורק אתמול חוסלו שני מחבלים בידי כוח מגלן ממרחק של 20 מטר. לדבריהם, מדובר ב מחבלים שלא חשבו שצה"ל נמצא בכלל שם.