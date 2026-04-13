צפו בתיעוד: צה"ל השמיד מנהרה נרחבת של חיזבאללה בלבנון

כוחות גדוד 13 בפיקוד צוות הקרב של חטיבה 7 ממשיכים לפעול בדרום לבנון: תיעוד חדש שפורסם היום (שני) על ידי דובר צה"ל מציג כיצד כוחות הגדוד, בשיתוף יחידת יהל"ם, השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש את מחבלי חיזבאללה להתארגנות לפעילות טרור נגד כוחות צה"ל.

השמדת המנהרה בדרום לבנון

בצה"ל אמרו כי התוואי הושמד לאחר סריקות שבוצעו בתוכו. יש לציין כי התוואי לא חצה לשטח ישראל.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".