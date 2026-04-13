צה"ל בהודעה לתושבי הצפון: למשך 24 שעות

על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והמשך הלחימה מול ארגון הטרור חיזבאללה בגזרת לבנון, צה"ל פותח הבוקר (שני) בתרגיל צבאי נרחב במרחב העיר כרמיאל והסביבה.

התרגיל, שצפוי להימשך עד ליום מחר, נועד לשפר את מוכנות הכוחות והתיאום בין זרועות הביטחון השונות הפועלות בגזרה הצפונית. במסגרת הפעילות, תורגש תנועה ערה מאוד של כוחות ביטחון, כלי רכב צבאיים ואמצעי לחימה ברחבי העיר ובצירים המובילים אליה.

בדובר צה"ל ובגורמי הביטחון מבהירים כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש כחלק מגרף האימונים השנתי, ומטרתו להבטיח מענה מבצעי מיטבי מול האתגרים המתפתחים בגבול הצפון. עם זאת, קיומו בעת הזו מדגיש את רמת המוכנות הגבוהה שבה מצוי הצבא מול אפשרות של התרחבות המערכה בלבנון.

התושבים מתבקשים לגלות ערנות ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון בשטח. למרות תנועת הכוחות החריגה, בצה"ל מציינים כי אין הנחיות מיוחדות לאוכלוסייה מעבר לשמירה על שגרה דרוכה תחת מגבלות פיקוד העורף הקיימות.