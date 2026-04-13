דיווח: טראמפ בוחן אפשרות לתקיפות מוגבלות באיראן

יחזרו למלחמה? יום אחרי פיצוץ המגעים מול איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויועציו בוחנים אפשרות לתקיפות צבאיות מוגבלות באיראן, זאת במטרה "לשבור את הקיפאון בשיחות" ולהביא לעסקה. כך דווח היום (שני) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

גורמים אמריקנים אמרו כי האופציה של תקיפה מוגבלת נשקלת בבית הלבן, לצד המצור הימי האמריקני על מיצרי הורמוז שעליו טראמפ כבר הודיע אמש. הגורמים אמרו כי טראמפ עשוי גם לחדש את קמפיין ההפצצות הנרחבות באיראן - אך טענו כי הסיכוי לכך נמוך יותר, לאור הרצון של טראמפ שלא לערער עוד את המזרח התיכון והתנגדותו להארכת מלחמות.

במקביל, הגורמים הציגו את הדרישות האמריקניות במשא ומתן מול איראן - כשבראשם עומד פתיחה מלאה של מיצרי הורמוז, ללא גביית תשלום על מעבר מצד איראן. בנוסף, ארה"ב דורשת מטהרן להפסיק את כל העשרת האורניום, לפרק את מתקני ההעשרה ולמסור את האורניום המועשר ברמה גבוהה. לפי הדיווח, בוושינגטון גם דורשים מאיראן להפסיק את מימון ארגוני הטרור ברחבי המזרח התיכון, בהם חיזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן.