איראן במתקפה על טראמפ: "תכיר בתבוסה שלך ותחזור למשא ומתן"

גורם בכיר במשטר האיראני פתח במתקפה חזיתית חריפה על הנשיא טראמפ וארה"ב בעקבות הודעת טראמפ על מצור ימי על איראן, וקרא לטראמפ פשוט 'להכיר בתבוסה'

איבראהים רזאי, חבר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני ודוברה, שיגר מסר תקיף במיוחד לנשיא טראמפ, לאחר שזה הודיע על חסימת מיצרי הורמוז לתנועת כלי שייט שישלמו אגרות אל איראן ולאחר הטלטלה במשא ומתן.



רזאי פרסם מסר מזלזל ומאיים במיוחד כלפי הנשיא טראמפ: "זה שטראמפ מספר שהוא יתחיל במצור ימי על איראן זה בלוף, לא מציאות, על פי כל חוק בינלאומי זה נחשב למבצע מלחמתי, ואנחנו נגיב". איים חבר הוועדה".

בנוסף תיאר רזאי כיצד זה יראה: "זה מסבך את המצב הנוכחי שבו הוא נמצא, ומטלטל את השוק שכועס על זה, וגם אנחנו אולי נחשוף את הקלפים האחרים שלנו שלא השתמשנו בהם במשחק".

לבסוף, תקף את טראמפ וקרא לנשיא, והודיע כי כדי שהמצב ישתפר, הוא נדרש 'להכיר בתבוסה': "אם אתם רוצים שהמצב ישתפר - תכבדו את האיראנים, תקבלו את התבוסה שלכם, ואל תדרשו בשולחן המשא ומתן את מה שלא הצלחתם להשיג במלחמה"