ארה"ב הודיעו: זה הזמן בו נתחיל את המצור על מיצרי הורמוז

צבא ארה"ב הודיע הלילה כי המצור על מיצרי הורמוז יתחיל היום (שני) בשעה 10:00 (17:00 שעון ישראל): "החסם ייאכף באופן בלתי משוחד נגד כלי שיט מכל המדינות הנכנסות או יוצאות מנמלי איראן ואזורי חוף, כולל כל הנמלים האיראניים במפרץ הערבי ובמפרץ עומאן".

ההודעה המלאה: ""כוחות הפיקוד המרכזי של ארה"ב יתחילו ליישם חסם על כל התעבורה הימית הנכנסת ויוצאת מנמלי איראן ב-13 באפריל בשעה 10:00 שעון מזרח ארה"ב, בהתאם להכרזת הנשיא".

"החסם ייאכף באופן בלתי משוחד נגד כלי שיט מכל המדינות הנכנסות או יוצאות מנמלי איראן ואזורי חוף, כולל כל הנמלים האיראניים במפרץ הערבי ובמפרץ עומאן. כוחות הצבא לא יפריעו לחופש השיט של כלי שיט העוברים במצר הורמוז אל נמלים שאינם איראניים וממנו".

"מידע נוסף יימסר לימאים מסחריים באמצעות הודעה רשמית לפני תחילת החסם. מומלץ לכל הימאים לעקוב אחר שידורי "הודעה לימאים" וליצור קשר עם כוחות חיל הים האמריקאי בערוץ 16 מגשר לגשר בעת פעילות במפרץ עומאן ובמצר הורמוז".

בנוסף הבוקר פורסם בניו יורק טיימס, תיעוד של נזק כבד שנעשה במלחמה בבסיס הצבאי Eagle 44 שנמצא בדרום איראן לא רחוק ממצר הורמוז. בנוסף האיראנים העמידו תלוליות עפר במקום כדי למנוע נחיתת מטוסים של ישראל וארה"ב.