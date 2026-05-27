דובר צה"ל מוציא הודעת פינוי לכל העיר צור

אחרי סדרת מתקפות של חיזבאללה, דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי מוציא הודעת פינוי לכל מרחב העיר צור - העיר הגדולה במישור החוף בדרום לבנון. אתמול נמסרה הודעת פינוי לנבטיה

למרות חג הקורבן בצה"ל מתחילים להגיב לירי הרחפנים. אחרי חודש של פגיעת רחפני נפץ על כוחות צה"ל ובימים האחרונים גם בתוך שטח ישראל, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי מוציא הודעת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים שמסביבה.

"אזהרה דחופה לתושבי העיר צור, למחנות הפליטים והשכונות הסמוכות לה, בהתאם למה שמוצג במפה לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי ארגון חיזבאללה הטרוריסטי ותקיפת שטחים ישראליים, צה"ל נאלץ לפעול נגדה בעוצמה".

בהמשך הופיעה רשימה של עיירות ומחנות פליטים בקרבת העיר שבצה"ל קוראים לתושביה להתפנות צפונה מעבר לנהר הזהרני.

"שהותכם בקרבת אלמנטים של חיזבאללה או מתקניה או אמצעי הלחימה שלה חושפת את חייכם לסכנה. כל בניין שחיזבאללה משתמש בו למטרות צבאיות עלול להיות חשוף לתקיפה"

. כדי להבטיח את ביטחונכם - פנו את בתיכם מיידית והגיעו צפונה מעבר לנהר הזהרני. שימו לב - כל תנועה דרומית לנהר הזהרני עלולה לחשוף את חייכם לסכנה".

פינוי של כ-150 אלף בני אדם

העיר צור היא העיר הקרובה ביותר לישראל (כ-30 ק"מ) במישור החוף של לבנון. הי נמצאת מצפון לליטני ומונה כ־160 אלף בני אדם (ועם מחנות הפליטים שסביבה כ־175 אלף), מרביתם מוסלמים שיעים ומיעוטם מוסלמים סונים ונוצרים בני עדות שונות.

זו הפעם השנייה שצה"ל מפנה את העיר במלחמה הנוכחית. הודעה דומה פורסמה לפני כשבוע. צה"ל לא הגיע לעיר צור בתימרון ולמעשה הפעם האחרונה בה כוחות צה"ל שהו בצור (מעבר למצבעים מיוחדים) הייתה במלחמת לבנון הראשונה.

הודעה דומה פורסמה אתמול לתושבי נבטיה, העיר המרכזית בגזרה המרכזית בדרום לבנון. שתי הודעות הפינוי בעיצומו של חג הקורבן מלמדים עד כמה בצה"ל רוצים לתת מענה לירי הרחפנים לעבר ישראל.