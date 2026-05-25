צה"ל מעדכן: הפגיעה במטולה הייתה כטב"מ

אחרי מספר שעות, צה"ל משנה את הגרסה כטב"מ פגע בבית במטולה ולא רחפן, באורח נס לא היו נפגעים. מוקדם יותר כטב"מים ורחפנים חדרו לשטח ישראל

המתקפות של חיזבאללה לא עוצרות. רחפן נפץ פגע בבית במטולה. באורח נס לא היו נפגעים באירוע.

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ושטח מדינת ישראל. כתוצאה מכך, זוהתה נפילה של רחפן נפץ במטולה. האירוע מתוחקר".

לאחר כמה שעות שינה את הגרסה: "מוקדם יותר היום (ב'), זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במטולה. מתחקיר ראשוני, עולה כי מדובר בכלי טיס בלתי מאויש ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה ולא ברחפן נפץ, כפי שעלה בדיווח הראשוני. כוחות צה"ל קפצו למרחב ופועלים כעת בנקודה יחד עם כוחות ביטחון נוספים.

באותו האירוע, שוגרו ככל הנראה שני כלי טיס בלתי מאוישים נוספים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהם נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, ונוסף נפל במרחב בו פועלים כוחות צה״ל בדרום לבנון. בשני האירועים אין נפגעים".

זהו האירוע הרביעי היום של חדירת כטב"מים לשטח ישראל. מאז שעות הבוקר נרשמו עוד שלושה מקרים של חדירת כטב"מים מלבנון לשטח ישראל: בשעה 5:47 לפנות בוקר,הופעלו התראות במרחב שתולה. בצה"ל ציינו כי "זוהתה מטרה אווירית חשודה שאבד עמה המגע". אירוע נוסף התרחש בסביבות השעה 8:30 בבוקר בערב אל עראמשה, כשבשני האירועים לא דווח על נפגעים.

באזור 11:30 הופעלו אזעקות בקרית שמונה והסביבה. בצה"ל עדכנו בהמשך כי זוהתה נפילה של כלי טיס בלתי מאויש במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. עוד נאמר כי אין נפגעים, והאירוע מתוחקר.

הרמטכ"ל דרש לפגוע בבניינים בביירות, נתניהו התנגד

בסרוגים דיווחנו על עימות בקבינט המצומצם. הרמטכ"ל אייל זמיר השתתף אמש (שני) בדיון הקבינט המצומצם, כשבדבריו הביע ביקורת קשה על המדיניות בצפון וקרא להרחיב את התקיפות בלבנון כתגובה לתקיפות רחפני הנפץ שבוצעו נגד חיילי צה"ל.

זמיר הגיע לדיון אחרי ביקור בחטיבה 401 בצפון, והיה במפקדה בזמן שסמל נהוראי לייזר ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ. "אי אפשר לעבוד עם פינצטה" אמר, כשהוא תוקף את מדיניות הריסון בלבנון. "צריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בביירות וצור כדי להרתיע".

עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו התנגד להרחבת התקיפות, כשהוא דרש פתרונות מיגון וחדש על דרישתו מצה"ל לעבוד מהר ולגבש מענה לבעיה הקשה. בתגובה, גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חיזק את עמדת הרמטכ"ל כשאמר כי "צריך להפיל 10 בניינים בביירות על כל 10 רחפנים".

במקביל, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר גם הצטרף לעימות עם נתניהו, כשהבהיר: "אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהראני ולחזור למלחמה עצימה".