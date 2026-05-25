הרחפן פגע ישירות בנמר״ה: פרטים על נפילתו של נהוראי לייזר

פרטים נוספים מתבררים על התקרית הקשה בדרום לבנון שבה נפל סמל נהוראי לייזר ז״ל, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 של עוצבת 401.
לפי הפרטים הראשוניים, אתמול בשעה 15:30 אחר הצהריים שיגר חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כוח צה״ל שפעל באזור הכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, סמוך לבינת ג׳בייל ובמרחק של כ־5 קילומטרים מגבול ישראל.
הרחפן פגע בחלקו העליון של נגמ״ש הנדסי מסוג נמר״ה (נגמ״ש מרכבה הנדסי) והתפוצץ עליו. כתוצאה מהפגיעה והריסס שנגרם ממנה, נהרג סמל נהוראי לייזר ז״ל.
באירוע נפצע לוחם נוסף באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה.
לייזר ז״ל הוא ההרוג השביעי בצה״ל כתוצאה מפגיעות רחפני נפץ בלבנון מאז הוכרזה הפסקת האש בצפון.
