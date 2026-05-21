הרמטכ"ל מבהיר: "גם במהלך חג השבועות - צה"ל בכוננות עליונה"

על רקע האפשרות לחידוש המלחמה באיראן, הרמטכ"ל נפגש עם פצועי צה"ל המאושפזים והבהיר: "גם במהלך חג השבועות צה״ל מצוי בכוננות עליונה וממשיך לפעול בנחישות בכלל הגזרות, במוכנות מלאה לכל משימה"

על רקע האפשרות לחידוש הלחימה עם איראן: הרמטכ״ל אייל זמיר ביקר היום (חמישי) במרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין ובקריה הרפואית רמב״ם, שם פגש פצועי צה״ל שנפצעו בלחימה. במהלך הביקור הדגיש הרמטכ״ל כי צה״ל ממשיך לפעול בכלל הזירות ונמצא בכוננות גבוהה ובמוכנות מלאה לכל התפתחות - ביבשה, באוויר ובים.

במהלך הביקור, הרמטכ״ל סייר במחלקות השונות, שוחח עם הפצועים ובני משפחותיהם וחיזק את הצוותים הרפואיים ומשרתי מערך הנפגעים ור״ם 2 על פעילותם המסורה למען פצועי ופצועות צה״ל. לקראת ערב חג השבועות זמיר ציין את עוצמתו של עם ישראל, את רוח ההתנדבות, הערבות ההדדית והחוסן שמגלים הלוחמים, המשפחות והצוותים הרפואיים מאז תחילת המלחמה.

בבית לוינשטיין פגש את מפקד גדוד 52, סגן-אלוף א׳, שנפצע בלבנון. לאחר מכן, ברמב״ם, פגש את מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה מאיר בידרמן, ופצועים נוספים, בהם לוחמת התיעוד המבצעי שנפצעה אתמול בלבנון, סמל-ראשון ש׳.

"העוצמה והכוחות שאתם והמשפחות שאתכם מפגינים בתהליך ההחלמה והשיקום מהפציעה המורכבת בלחימה מעוררת השראה לכל עם ישראל" אמר זמיר. "גם במהלך חג השבועות צה״ל מצוי בכוננות עליונה וממשיך לפעול בנחישות בכלל הגזרות, בכוננות גבוהה ובמוכנות מלאה לכל משימה. רוח הלחימה, האחריות והחוסן שאתם מגלים הם שמעניקים לנו את הכוח להמשיך קדימה".

הרמטכ"ל גם פנה לבידרמן ואמר כי "חטיבה 401 חזקה והוכיחה שוב ושוב את עוצמתה וכי היא בלתי ניתנת לעצירה. הלוחמים כולם מצפים להחלמתך המהירה, ועכשיו המשימה שלך היא להתחזק, להשתקם ולחזור בכוחות מלאים".

"משפחות יקרות, הדרך שאתן צועדות בה לצד יקיריכן מעוררת השראה" סיכם זמיר. "צה״ל מחויב להמשיך ללוות, לטפל ולחזק את כלל פצועי ונכי צה״ל - זוהי אחריותנו הערכית והמוסרית".