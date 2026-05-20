הותר לפרסום: מח"ט 401 נפצע קשה מרחפן נפץ

תקרית קשה במהלך הפעילות המבצעית בגבול הצפון: מפקד חטיבת השריון נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה ופונה לבית החולים במצב קשה. באירוע נפצע בינוני גם קצין אוכלוסייה באוגדה 162 (סא"ל במיל') וחייל נוסף נפצע קל. אל"ם בידרמן מונה לתפקיד באוקטובר 2024 לאחר נפילתו של המח"ט הקודם, אחסאן דקסה ז"ל

מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה מאיר בידרמן, נפצע מוקדם יותר היום (רביעי) באורח קשה, כתוצאה מנפילת רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון.

באותה תקרית קשה נפצעו עוד שני אנשי מילואים: קצין אוכלוסייה באוגדה 162, קצין לוחם בדרגת סגן-אלוף במילואים, נפצע באורח בינוני, וחייל צה"ל במילואים נפצע באורח קל. כלל הפצועים פונו במהירות לקבלת טיפול רפואי דחוף בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.





מח"ט 401 אלוף-משנה מאיר בידרמן צילום: דובר צה"ל

אל"ם מאיר בידרמן (41), נשוי ואב לשלושה תושב מודיעין, נחשב לאחד המפקדים המוערכים בחיל השריון, אליו התגייס בשנת 2003. לאורך שירותו ביצע שורת תפקידי פיקוד בולטים, בהם מפקד גדוד 53, מפקד גדוד 195, סגן מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד חטיבת הבקעה וסגן מפקד אוגדה 162.

פיקודו של בידרמן על חטיבת השריון 401 החל בנסיבות טרגיות ומורכבות במיוחד: הוא מונה לתפקיד באוקטובר 2024, מיד לאחר נפילתו בקרב של מפקד החטיבה הקודם, אלוף-משנה אחסאן דקסה ז״ל, שנפל במהלך הלחימה העצימה בג׳אבליה שברצועת עזה.





מח"ט 401 אלוף-משנה מאיר בידרמן צילום: דובר צה"ל

בידרמן נכנס לנעליו הגדולות של דקסה ז"ל בשיאה של המלחמה, והוביל את כוחות החטיבה ברצף פעילויות התקפיות מורכבות הן ברצועת עזה והן בחזית הלבנונית. מאז כניסתו לתפקיד, הקפיד אל"ם בידרמן להימצא בחזית לצד לוחמיו בשטח ולהוביל את הפעילויות המבצעיות מקרוב, עד לפציעתו הקשה היום בלבנון.