הבית הלבן בתגובה ראשונה להחלטה הדרמטית של חמינאי

אחרי שדווח כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הורה שמלאי האורניום המועשר יישאר בידי טהרן, גורמים בבית הלבן הגיבו כעת לפרסום על ההחלטה הדרמטית

בבית הלבן מכחישים את הדיווח על ההחלטה של המנהיג העליון באיראן, מוג'תבא חמינאי, לגבי השארת האורניום המועשר בידי טהרן. כך דיווחה כעת (חמישי) כתבת ערוץ "פוקס ניוז" איישה האסני.

לפי הדיווח, גורמים בבית הלבן דחו את הפרסום של רשת רויטרס על דבריו של חמינאי הבן באשר להשארת האורניום המועשר ברשות איראן - והבהירו כי "החלטה סופית עדיין לא התקבלה בנושא".

כאמור, מוקדם יותר היום שני בכירים איראניים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מוג'תבא חמינאי הורה שמלאי האורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני יישאר בתוך איראן. לפי הדיווח, ההנחיה עלולה להקשות עוד יותר על המגעים מול ארצות הברית בניסיון להגיע להסכם ולהימנע מחידוש הלחימה.



לפי הדיווח, ההוראה של חמינאי הגיעה על רקע אחת הדרישות המרכזיות של ארצות הברית במסגרת השיחות - הוצאת מלאי האורניום המועשר מאיראן כחלק מהסכם אפשרי.



