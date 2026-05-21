הפסקת האש מתרסקת? חמינאי הבן בהחלטה דרמטית

ברקע הדיווחים על כך שאיראן בוחנת את ההצעה החדשה של ארה"ב להסכם בין המדינות - המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי בהחלטה דרמטית

שני בכירים איראניים אמרו היום (חמישי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הורה שמלאי האורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני יישאר בתוך איראן. לפי הדיווח, ההנחיה עלולה להקשות עוד יותר על המגעים מול ארצות הברית בניסיון להגיע להסכם ולהימנע מחידוש הלחימה.



לפי רויטרס, ההוראה של חמינאי מגיעה על רקע אחת הדרישות המרכזיות של ארצות הברית במסגרת השיחות - הוצאת מלאי האורניום המועשר מאיראן כחלק מהסכם אפשרי.



מוקדם יותר דיווחה רשת "אל-ג'זירה" הקטארית מפי מקור פקיסטני כי "גורמים איראנים ביקשו מפקיסטן זמן להעריך וללמוד את הנקודות האמריקניות למשא ומתן", אחרי שבטהרן אמרו כי וושינגטון העבירה הצעה חדשה, ובצל הדיווחים על כך שבישראל מתוסכלים מכך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאפשר לאיראנים "לגרור רגליים". המקור אמר לרשת הקטארית כי "מפקד הצבא עדיין נמצא בפקיסטן, וביקורו באיראן תלוי בתוצאות ביקורו של שר הפנים. האורניום המועשר הוא נקודת המחלוקת העיקרית במשא ומתן". בהמשך דיווח כתב "אל-ג'זירה" עלי האשם כי לפי מקורותיו, תשובתה של איראן להצעה האמריקנית לא הועברה עדיין לפקיסטן. מנגד, סוכנות "איסנא" האיראנית דיווחה כי "איראן מגיבה למסמך ששלחה ארה"ב". לפי הדיווח ב"איסנא", המסמך האמריקני עוסק במסגרת ובצעדים לבניית אמון בין הצדדים. עוד הוזכר כי הגעתו של רמטכ"ל פקיסטן עאסם מוניר לטהרן נועדה לצמצם פערים אלה ולהגיע לרגע ההכרזה הרשמית על קבלת מזכר ההבנות.





