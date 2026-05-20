הרמטכ"ל מאותת על הבאות: "בכוננות עליונה לכל התפתחות"

בשיח מיוחד עם המאו"גים, הבהיר רא"ל אייל זמיר כי פניו של צה"ל קדימה לקראת שלבי הלחימה הבאים. זמיר הדגיש כי ישראל לא תסתפק במגננה אלא תמשיך לעצב את המציאות הביטחונית מתוך יוזמה, והצהיר כי התקיפות הבאות הן רק עניין של זמן: "בכל זירה אנחנו מסירים איומים ומעמיקים את המכה"

על רקע המתיחות הביטחונית בכלל הגזרות והלחימה הנמשכת, קיים היום (רביעי) הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הערכת מצב מבצעית מיוחדת עם כלל מפקדי האוגדות בצה"ל. במסגרת השיח, התייחס זמיר למוכנות הכוחות, למערכה האזורית הכוללת, והציב זרקור ברור על משבר כוח האדם ונטל המילואים.

"ברגעים אלה צה״ל מצוי בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות", הבהיר הרמטכ"ל למפקדים בפתח דבריו. "בכל גזרות הלחימה בגבולות אנחנו ערוכים ומתבססים במרחבי הגנה קדמיים, מסכלים איומים ומעצבים את המציאות מתוך יוזמה, התמדה ונחישות".

הרמטכ"ל התייחס גם למערכה הרחבה יותר ואמר: "כרמטכ״ל אני רואה את כל הזירות לנגד עיניי - פגענו והחלשנו באופן שיטתי, עוצמתי ובתכנית סדורה את איראן והציר כולו. נמשיך להילחם ככל שיידרש בזירות קרובות ורחוקות".

עם זאת, לצד המוכנות המבצעית, בחר רב-אלוף זמיר להתייחס לסוגיה הבוערת של מחסור בלוחמים, באמירה שמהדהדת היטב את סערת חוק הגיוס: "כדי לעמוד בכל המשימות ולצמצם את העומס הבלתי נתפס על אנשי המילואים, אנו זקוקים להרחבת מעגל המשרתים. זהו עניין מהותי וקריטי לכושר התפקוד המבצעי של צה״ל".

את דבריו חתם זמיר בדברי שבח למפקדים, תוך הדגשת החובה לשמור על הכללים והפקודות נוכח התמשכות המלחמה. "אתם דור ייחודי של מפקדי אוגדות בתולדות צה״ל ומדינת ישראל, על העשייה שלכם בשנתיים וחצי האחרונות עוד יסופר בספרי ההיסטוריה", החמיא למפקדים, אך הבהיר: "לצד הלחימה האינטנסיבית, עלינו לשמור על רמה גבוהה של ערכים, מקצועיות ומשמעת מבצעית. אלו הם התנאים לכושר הלחימה ולכידותו של צה״ל".