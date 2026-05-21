הצילומים האחרונים של לוחמת התיעוד המבצעי שנפצעה קשה בלבנון

סמל-ראשון ש' נפצעה אמש באורח קשה במהלך פעילות מבצעית מעבר לגבול. צה"ל פרסם את התיעודים המיוחדים שצילמה מתוך שטח הלחימה, רגע לפני הפציעה

לוחמת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל, סמל-ראשון ש', נפצעה אתמול (רביעי) באורח קשה במהלך קרב בדרום לבנון. הלוחמת, שחברה לכוחות הלוחמים בשטח, נפגעה תוך כדי ביצוע משימתה בחזית הצפונית.

זמן קצר לאחר פציעתה, הותרו לפרסום החומרים מבצעיים שצולמו על ידי סמ"ר ש' מתוך שטח דרום לבנון, רגעים ספורים לפני שנפגעה. הצילומים מביאים הצצה נדירה ובלתי אמצעית לעצימות הלחימה של הכוחות בשטח.

דובר צה"ל

לוחמים ומצלמים: סיפורה של פלגת התיעוד

פציעתה של סמ"ר ש' מפנה את אלומת האור אל פלגת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל – יחידה לוחמת ייחודית בעלת סיפור הקמה כואב. הפלגה הוקמה בעקבות נפילתו של סמל ליאור זיו ז"ל, צלם דובר צה"ל שנהרג במהלך פעילות מבצעית ברפיח בשנת 2003. נפילתו חידדה בצבא את הצורך המבצעי וההסברתי בהקמת כוח לוחם ייעודי, שמסוגל לתעד את המתרחש בתוך שטחי האש לטובת צרכי דוברות, הסברה וצרכים מבצעיים.

הפלגה הופעלה לראשונה באופן נרחב במהלך מבצע "צוק איתן" בשנת 2014, ומאז הפכה לחלק בלתי נפרד מכלל גזרות הלחימה של צה"ל – ברצועת עזה, בגבול לבנון, ביהודה ושומרון ובסוריה, תוך שהיא מלווה את היחידות המובחרות ביותר.

לוחמי ולוחמות היחידה מוגדרים כ"כוח חביר". הם אינם נשארים מאחור, אלא חוברים באופן ישיר לכוחות המסתערים בשטח, כולל יחידות מיוחדות, ונלחמים איתם כתף אל כתף. הם לוקחים חלק פעיל לחלוטין בלחימה, ומסייעים לכוחות הן בנשקם והן במצלמתם.

שליש מהכוח – לוחמות; טירונות רובאי 07

ההכשרה של הלוחמים ביחידה היא קרבית ומורכבת, וכוללת טירונות חיר מלאה ברמת רובאי 07, קורס ממושך ללוחמה בטרור (לוט"ר), ורק לאחר מכן קורס מקצועי בעולמות הדוברות, התיעוד והצילום המקצועי תחת אש.

הפלגה מונה כיום עשרות לוחמים ולוחמות, כאשר ישנו ייצוג נשי נרחב ביחידה – כשליש מהמשרתים בה הן לוחמות חיר לכל דבר ועניין.

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", שילמה היחידה מחיר כבד במילוי משימתה. מתחילת הקרבות נפצעו שני לוחמים מהפלגה באורח קשה: הלוחם הראשון נפצע בתוך רצועת עזה מפגיעת רקטת RPG, ואילו אתמול, כאמור, נפצעה באורח קשה הלוחמת השנייה מהיחידה, סמ"ר ש', במהלך המערכה הקרקעית בדרום לבנון.