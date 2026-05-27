חבר הקבינט בתחזית על איראן: "רוב הסיכויים שזה יקרה"

‏השר וחבר הקבינט הביטחוני זאב אלקין, התראיין היום רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס למשא ומתן בין ארה"ב לאיראן.

בדבריו הוא אמר "כולנו מבינים שגם האמריקאים וגם האיראנים, כל אחד מסיבותיו, רוצים להגיע להסכם - ולכן רוב הסיכויים שהוא יושג. עד שזה לא גמור, זה לא גמור, וזה כמובן יכול להתפוצץ בכל רגע, אבל הסבירות להסכם גבוהה".

נזכיר כי למרות הפסקת האש והמשך המגעים להסכם מול איראן, צבא ארצות הברית ביצע בתחילת השבוע שורת תקיפות בדרום איראן נגד מטרות צבאיות איראניות.

לדברי הוקינס, התקיפות בוצעו במסגרת “פעולות הגנה עצמית”, ונועדו להגן על כוחות אמריקניים מפני איומים מצד הצבא האיראני. בהודעת סנטקום נמסר כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים ימיים באזור.

“פיקוד המרכז של ארצות הברית ממשיך להגן על כוחותינו תוך הפעלת איפוק במהלך הפסקת האש המתמשכת”, אמר הוקינס.

זמן קצר לאחר ההודעה האמריקנית דיווחו כלי תקשורת באיראן על סדרת פיצוצים באזור עיר הנמל בנדר עבאס שבדרום המדינה. בסוכנות הידיעות “מאהר” נמסר כי נשמעו הדי פיצוצים במזרח העיר, אך הודגש כי “המצב נמצא תחת שליטה”. בסוכנות “תסנים” דווח על לפחות שלושה פיצוצים באזור.