איראן: קיבלנו את הצעת טראמפ להארכת הפסקת האש

דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי ארצו קיבלה את הצעת ארה"ב להארכת הפסקת האש לצורך המשך הדיאלוג. עם זאת, עוד לא אישר כי האירנים יגיעו לשיחות בפקיסטן

יממה לפני סיום הפסקת האש בין איראן וארה"ב, דובר משרד החוץ האיראני אסמעיל בקאי, מודיע כעת כי איראן קיבלה את הצעת ארה"ב להארכת הפסקת האש.

כזכור מלחמת 40 הימים בין ישראל, ארה"ב ואיראן הסתיימה בשביעי של פסח בהודעה של ארה"ב על הפסקת האש.

מאז התקיימו שיחות מו"מ בפקיסטן, אבל אלה התפוצצו בגלל המרחק הרב שבין הצדדים בהסכמות על מסירת האורניום המועשר והפסקת ייצור הטילים.

בהודעת משרד החוץ האיראני נאמר עוד: "עדיין לא קיבלנו החלטה לגבי ההשתתפות בסבב החדש של המו"מ באיסלמאבאד. אם נגלה שהגעה שלנו לאיסלמאבאד משרתת את האינטרסים שלנו, נגיע לשם".