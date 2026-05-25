אירוע דרמטי: מטוסו של שר ההגנה הבריטי נפגע מתקיפה אלקטרונית

מטוסו של שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי נפגע מתקיפה אלקטרונית במהלך טיסה מאסטוניה, כשמערכות ה-GPS של המטוס הושבתו לחלוטין במשך 3 שעות. על פי ההערכות, ייתכן שרוסיה עומדת מאחורי המתקפה

תקרית חריגה: מטוסו של שר ההגנה הבריטי, ג'ון הילי, נפגע מתקיפה אלקטרונית בזמן שהיה בדרכו חזרה מביקור אצל חיילים בריטים המוצבים באסטוניה בשבוע שעבר. על פי ההערכות, ייתכן שרוסיה עומדת מאחורי המתקפה.

לפי הדיווחים בתקשורת הבריטית, התקרית התרחשה ביום חמישי האחרון, במהלך הטיסה של חילי חזרה מאזור וורו שבדרום מזרח אסטוניה. יחד עם השר הילי נכחו במטוס יועצים פוליטיים וצבאיים, גנרל צבאי, שני צלמים וכתב של עיתון "הטיימס", שדיווח על פרטי האירוע.

בשלב מסוים, כאשר המטוס עבר סמוך לגבול עם רוסיה, חלק מהמערכות האלקטרוניות של המטוס הושבתו לחלוטין - ביניהם מערכות ה-GPS של המטוס. כתוצאה, חלקים מלוח המחוונים ומערכות הלוויין חוו תקלות, ומערכת הניווט הושבתה לחלוטין. הטייסים נאלצו להשתמש במערכות ניווט פנימיות חלופיות כדי לחשב את מיקומם המדויק להמשך הטיסה, שנמשכה שלוש שעות.

כאמור, ההערכה היא שרוסיה עמדה מאחורי השיבוש שגרם לנטרול ה-GPS של המטוס, זאת בשל הסמיכות לגבול הרוסי בעת תחילת התקלה. בשלב זה לא ברור האם הילי היה המטרה המכוונת של התקיפה, אך לפי הדיווח נתיב הטיסה של המטוס הממשלתי היה גלוי באתרי מעקב אחר מטוסים. במשרד ההגנה הבריטי טרם הגיבו לדיווח.